Un nouveau PDG pour la Société de l'assurance automobile du Québec

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) aura un nouveau président-directeur général à compter de lundi prochain.

L'ancien directeur général des villes de Montréal et de Laval, Serge Lamontagne, a été nommé mercredi par le conseil des ministres. La société d'État mentionne que M. Lamontagne aura notamment comme priorités «de redresser la situation à la SAAQ et d'assurer des services de qualité à la population».

La SAAQ connaît d'importantes difficultés financières et technologiques, entre autres, depuis le déploiement de la plateforme transactionnelle SAAQclic en février 2023. Mardi, l'Autorité des marchés publics (AMP) a d'ailleurs rabroué la SAAQ.

L'AMP lui reproche plusieurs manquements en lien avec sa gestion du projet SAAQclic qui «vont à l’encontre d’une gestion responsable des fonds publics, en plus de porter atteinte aux principes d’intégrité, de transparence et de saine concurrence».

Rappelons que la facture de la transformation numérique de la SAAQ pourrait s'élever à au moins 1,1 milliard $, soit 500 millions $ de plus que prévu, selon les calculs du Vérificateur général du Québec.

M. Lamontage a été directeur général de la Ville de Laval de 2014 à 2018 avant d'occuper ce même poste du côté de la Ville de Montréal de 2018 à 2024. Il «compte plus de 35 années d'expérience dans des rôles stratégiques dans la fonction publique», indique la SAAQ.

«La grande expérience de M. Lamontagne ainsi que son profil, ses compétences et son leadership font de lui la personne toute désignée pour relever les défis de la SAAQ et rétablir la confiance de la population», a déclaré le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonatan Julien, dans un communiqué.

Depuis juillet dernier, la haute direction de la SAAQ est assurée de façon intérimaire par Annie Lafond, à la suite du congédiement d'Éric Ducharme.

- Avec des informations de Thomas Laberge

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne