Entre Montréal et Laval

Des travaux d'asphaltage sur le pont Papineau-Leblanc du 7 au 8 mars

durée 11h11
2 mars 2026
Par Salle des nouvelles

Des entraves seront mises en place sur l’autoroute 19 (Papineau), incluant le pont Papineau-Leblanc, du 7 au 8 mars 2026. Ces fermetures sont requises pour réaliser des travaux d’asphaltage sur la voie de gauche du pont, dans chacune des directions.

Entraves et gestion de la circulation

Samedi 7 mars, de 6 h à 19 h

• Fermeture complète de l’autoroute 19 en direction sud entre l’autoroute 440 (Jean-Noël- Lavoie) et le boulevard Henri-Bourrassa.

L’accès au boulevard Saint-Martin sera possible.

• Fermeture complète de l’autoroute 19 en direction nord entre les boulevards Henri-Bourassa et de la Concorde.

Dimanche 8 mars, de 6 h à 19 h

• Fermeture complète de l’autoroute 19 en direction nord entre les boulevards Henri- Bourassa et de la Concorde.

Pour transiter entre Montréal et Laval, les usagers de la route pourront emprunter le pont Médéric- Martin (A-15) ou le pont Pie-IX (R-125). Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces entraves pourraient être reportées, prolongées ou annulées. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec511.

