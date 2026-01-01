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Sous gestion de CANOPÉE

Appel de projets pour animer les boisés de Laval ce printemps

durée 10h00
18 mars 2026
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Gabrielle Denoncourt
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Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Les différentes organisations lavalloises sont invitées à proposer des activités animées en plein air auprès de l’organisme CANOPÉE, qui souhaite enrichir sa programmation printanière dans les bois de Laval.

Les intéressés ont jusqu’au 27 mars pour déposer leurs idées d’animation, qu’elles soient culturelles, artistiques, éducatives, sportives ou de loisir. Le but est de permettre au grand public de vivre autrement la nature en ville, grâce à des activités originales, inclusives et ancrées dans la diversité des communautés.

CANOPÉE souhaite particulièrement faire émerger des initiatives qui mettent de l’avant les savoirs et perspectives autochtones, facilitent l’accès à la forêt urbaine pour les personnes vivant avec des défis ou des besoins particuliers et rejoignent la diversité culturelle des communautés lavalloises.

« En ouvrant cet appel à projets, nous souhaitons multiplier les façons de se connecter à la nature et créer des expériences qui rassemblent la diversité des publics que nous desservons », souligne Karine Duquette, responsable en éducation environnementale chez CANOPÉE.

Une programmation gratuite, inclusive et écoresponsable

Les activités sélectionnées seront offertes gratuitement au public, d’une durée de 1 à 3 heures, et se dérouleront dans l’un des bois de Laval sous gestion de CANOPÉE. Elles devront respecter des critères d’accessibilité, d’inclusion et de pratiques écoresponsables.

Un tremplin pour les organisations locales

Les organisations retenues bénéficieront d’un accompagnement complet, incluant un cachet de 300 $, un soutien logistique, la promotion de leur activité ainsi que la gestion des inscriptions. Une mention spéciale « Coup de cœur » viendra également souligner une proposition marquante.

Dates importantes à retenir

L’organisme rappelle que la date limite de dépôt des projets est le 27 mars 2026, à 23 h 59. Les projets retenus seront dévoilés le 2 avril et la programmation complète sera lancée le 8 avril.

Pour soumettre une activité ou obtenir plus d’information sur l’appel à projets, consultez le site Web de CANOPÉE : https://www.reseaucanopee.org/fr/appel-a-projet-education/. 

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