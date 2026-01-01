La population canadienne a diminué au cours des derniers mois de 2025

La population canadienne a diminué dans les derniers mois de l'an dernier, principalement en raison d'une baisse du nombre d'immigrants non permanents, selon les estimations de Statistique Canada.

Ces estimations indiquent une diminution d'environ 102 000 personnes au Canada en 2025.

Cette baisse survient à la suite d'une diminution de plus de 171 000 personnes du nombre de résidents non permanents entre le 1er octobre 2025 et le 1er janvier 2026.

L'organisme précise que ces estimations doivent être interprétées avec prudence, car une forte augmentation des demandes de renouvellement de permis de travail et d'études pourrait entraîner des variations démographiques plus importantes que d'habitude au cours des prochains mois.

Les dernières statistiques du ministère de l'Immigration montrent que le nombre d'étudiants et de travailleurs internationaux arrivant au pays continue de diminuer, avec une baisse de 28 % des nouveaux arrivants entre janvier 2025 et janvier 2026.

Le Plan des niveaux d’immigration pour 2026 du fédéral prévoit une réduction continue du nombre de travailleurs temporaires et d'étudiants internationaux au cours des trois prochaines années, après des années de croissance rapide qui ont culminé à l'automne 2024.

David Baxter, La Presse Canadienne