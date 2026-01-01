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Soirée-bénéfice

Plus de 4 000$ pour la Fondation Sir Wilfrid Laurier au match du Rocket

durée 10h00
23 mars 2026
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Gabrielle Denoncourt
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Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Vendredi 20 mars, une soirée-bénéfice se déroulait en marge d’un match du Rocket de Laval au profit de la Fondation Sir Wilfrid Laurier et de la Fondation des Canadiens pour l’enfance. Un total de 16 000 $ a été récolté.

De ce montant, 4 400 $ sont destinés à la Fondation Sir Wilfrid Laurier, qui a pour mission de promouvoir la scolarisation des jeunes ainsi que leur développement sur les plans culturel, artistique, sportif et récréatif.

Le conseiller municipal du quartier Saint-Bruno, également administrateur de cette fondation, David De Cotis, était présent à la partie pour recevoir le chèque des dons amassés. « Quand une communauté se rassemble, les résultats dépassent toujours les attentes », a-t-il affirmé, en saluant l’engagement des organisateurs et des participants.

Il ajoute que « la soirée s’est conclue sur une note parfaite avec une victoire de 4 à 1 du Rocket, qui a officiellement confirmé sa place en séries éliminatoires — une fin à l’image de l’événement : gagnante sur toute la ligne ».

Cette soirée-bénéfice en est à sa deuxième année consécutive. Pour M. De Cotis, « la Fondation Sir Wilfrid Laurier réaffirme ainsi son rôle actif dans le développement de projets ayant un impact durable au sein de la communauté ».

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