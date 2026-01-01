Deux Lavalloises remportent 150 000$ à la loterie

Deux Lavalloises qui ne se connaissent pas ont remporté chacune un gros lot de 150 000$ à la nouvelle édition de la loterie de Loto-Québec, La course aux lingots. Patricia Provost et Denise Trudel font partie des premières personnes à obtenir ce prix.

En ce qui concerne Mme Provost elle n'a pas cru à sa chance lorsqu'elle a vu s'afficher le montant sur le coupon de validation. Elle voulait tant s'assurer que son billet reste en sécurité d'ici à ce qu'elle réclame son prix, qu'elle l'a gardé près d'elle lorsqu'elle dormait.

Quant à Denise Trudel, elle a découvert qu’elle mettait la main sur 150 000 $ tard le soir. Ne voulant pas téléphoner à ses fils de peur de les réveiller, elle a décidé d’attendre leur visite hebdomadaire pour leur tendre le billet gagnant.

Le billet à gratter La course aux lingots, lancé en février, met en jeu 20 lingots d’or pur. Les gagnantes ont opté pour le montant forfaitaire de 150 000 $ associé au gros lot.

Parmi leurs projets, Patricia compte voyager et Denise souhaite gâter ses enfants ainsi que ses petits-enfants.

Le billet chanceux de Patricia provient du kiosque de loterie de Loto-Québec des Galeries Terrebonne et celui de Denise, de l’épicerie Metro Plus située sur le boulevard de l’Avenir, à Laval.