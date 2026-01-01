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De 9h à 16h au Château Royal

Le Forum Femmes et santé pour inspirer le mercredi 25 mars

durée 10h00
24 mars 2026
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Par Salle des nouvelles

La Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) invite les médias lavallois à assister au Forum Femmes et santé, qui se tiendra le mercredi 25 mars 2026 de 9h à 16h au Château Royal (3500, boul. du Souvenir, Laval).

En 2023, la TCLCF publiait le portrait Droit à la santé des Lavalloises. Le constat était clair : trop de Lavalloises se heurtent à des obstacles dans leur parcours de soins, qu'il s'agisse de l'accès à un médecin de famille, de la barrière linguistique, de soins insuffisamment adaptés à leurs réalités ou de lacunes dans les services en santé reproductive.

Le Forum Femmes et santé s'inscrit dans la continuité de ce travail. Il réunira des professionnelles de la santé, travailleuses communautaires et personnes directement concernées, pour explorer des pistes concrètes adaptées au contexte lavallois. Ce sera également l'occasion de mettre en lumière des initiatives du milieu lavallois en matière de santé des femmes.

Un moment privilégié pour mieux comprendre l’état des lieux à Laval en matière de soins adaptés et inclusifs, ainsi que les luttes et enjeux actuels : de la sécurité menstruelle à la maison de naissance, en passant par la justice reproductive.

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