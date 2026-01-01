Forum Femmes et santé : s'inspirer pour mieux agir

La Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) a tenu, le mercredi 25 mars 2026, son Forum Femmes et santé, rassemblant près de 80 participantes au Château Royal, à Laval. L’événement a réuni des actrices de tous les milieux. Citoyennes, dignitaires, professionnelles de la santé et travailleuses communautaires ont pu échanger sur un enjeu crucial : le droit des Lavalloises à des soins de santé accessibles, sensibles et adaptés dans leur région.

Ce forum s'inscrit dans la continuité du portrait Droit à la santé des Lavalloises, publié par la TCLCF en 2023. Ce document phare documente les obstacles vécus par de nombreuses femmes dans leur parcours de soins, particulièrement celles qui font face à la pauvreté, à la discrimination ou à la marginalisation, et souligne la nécessité d'agir de manière concertée et intersectionnelle pour que plus aucune femme ne soit exclue du droit à la santé. C'est précisément dans cet esprit que les panels, ateliers et plénière de la journée ont réuni des voix multiples sur des enjeux aussi variés que les soins adaptés et inclusifs, la sécurité menstruelle, la justice reproductive, l'accès aux maisons de naissance et les pratiques lavalloises inspirantes.

Les échanges de la journée ont mis en évidence un constat clair : la santé ne se réduit pas au médical, elle implique de voir la personne dans sa globalité. L'accès aux soins pour toutes les femmes exige donc à la fois davantage de services, mais aussi une transformation structurelle. « Des services qui répondent vraiment aux besoins des femmes ne peuvent être conçus sans elles. C'est en travaillant avec elles que le système pourra véritablement se transformer », souligne Rose-Marie Wakil, co-coordonnatrice générale à Action Femmes et Handicap.

Encore faut-il que ces services soient accessibles pour toutes. « Mon corps, mon choix... mais tout le monde n'a pas les mêmes choix. Avoir accès aux soins dont on a besoin, au bon moment, près de chez soi, ça ne devrait pas être un privilège », rappelle Khady Konaté, agente de défense des droits à la TCLCF.

On le constate notamment avec cette réalité toujours stupéfiante : Laval ne compte aucune maison de naissance sur son territoire, ni de pratique sage-femme. Le Forum Femmes et santé a été le moment pour la TCLCF de réaffirmer ses revendications prioritaires en santé. À ce sujet, Marie-Eve Surprenant, coordonnatrice générale de la TCLCF réitère « l’urgence que Laval, troisième ville en importance au Québec, se dote enfin d’une maison de naissance, et que les produits menstruels soient reconnus comme des produits essentiels; devenant ainsi accessibles gratuitement dans les infrastructures publiques ». La TCLCF entend continuer à porter ces enjeux et poursuivre son travail de défense collective des droits des Lavalloises. La tenue du Forum coïncidait d’ailleurs avec le mouvement de grève Communautaire à boutte, en cours du 23 mars au 2 avril 2026, qui met en lumière la fragilisation chronique du secteur communautaire, pilier essentiel du filet social québécois. « La santé des femmes ne peut être dissociée du financement adéquat et de la reconnaissance du travail des organismes communautaires qui les soutiennent au quotidien », a rappelé Joëlle Dorion, directrice générale des maisons des jeunes de Laval-Ouest et du Marigot et porte-parole de la cellule lavalloise de Communautaire à boutte.