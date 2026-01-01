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Le Parti Québécois déplore la situaton

La situation se dégrade dans les ressources intermédiaires de Laval

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27 mars 2026
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Par Salle des nouvelles

La députée de Chicoutimi et porte-parole du Parti Québécois en matière d’Aînés, Marie-Karlynn Laflamme, a questionné le gouvernement sur les négociations avec l’Association des ressources intermédiaires du Québec, qui sont actuellement au point mort, alors que l’entente est échue depuis près d’un an.

« La ministre a elle-même reconnu que les négociations n’avançaient pas assez vite et qu’elle souhaitait un règlement rapide. Pendant que les négociations traînent, une part importante des ressources intermédiaires (RI) vivent des difficultés financières sérieuses, avec des risques réels de réduction de services ou de fermeture si le financement n’est pas revu. Plusieurs propriétaires souhaiteraient construire ou agrandir, mais ne le font pas à cause des conditions financières actuelles. On ne peut pas continuer ainsi, il faut que le gouvernement règle », dénonce la députée.

Depuis plusieurs années, des appels d’offres sont annulés pour de nouvelles constructions. Il y a encore presque 5 500 personnes en attente d’une place, en augmentation de 11 % depuis 2024. De ce nombre, 357 personnes sont en attente à Laval seulement.

« La ministre tente de nous faire croire que les RI sont un modèle essentiel dans l’offre d’hébergement et que le gouvernement souhaite continuer à développer ce modèle, mais elle ne s’engage pas à améliorer les conditions financières. Un gouvernement du Parti Québécois miserait sur ce type d’hébergement adapté aux besoins des aînés », conclut Marie-Karlynn Laflamme.

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