La 14e édition de la Course des pompiers de Laval approche

La Ville de Laval invite les adeptes de course à pied de tous âges et de tous niveaux à s’inscrire à la 14e édition de la Course des pompiers de Laval, qui aura lieu le dimanche 31 mai.

Forte du succès de l’édition précédente, où près de 12 000 personnes avaient couru pour amasser 100 000 $ en dons, la Ville met plus que jamais l’accent sur la mission de cette course : promouvoir l’activité physique et les saines habitudes de vie et soutenir les grands brûlés du Québec par l’entremise de la Fondation des pompiers du Québec.

« La Course des pompiers, la 3e course en importance au Québec, est bien plus qu’un rendez‑vous sportif : c’est un engagement collectif envers la santé, la prévention et la solidarité. Chaque foulée aide à bâtir une communauté plus forte, plus résiliente et plus bienveillante. En soutenant les grands brûlés et en faisant la promotion de saines habitudes de vie, nous démontrons que la force du Service de sécurité incendie de Laval ne réside pas seulement dans l’intervention, mais aussi dans une volonté d’inspirer, de protéger et de redonner », indique Patrick Taillefer, directeur du Service de sécurité incendie de Laval.

« La Course des pompiers incarne l’esprit de solidarité, de dépassement et d’engagement qui anime les pompiers et pompières de Laval ainsi que l’ensemble de notre communauté. Au-delà du sport, elle porte une mission essentielle : offrir un soutien concret aux personnes survivantes de brûlures graves. La générosité et la participation massive de Lavalloises et Lavallois témoignent de la force de cette solidarité et de l’impact profond que représente cette cause pour notre communauté », ajoute Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers liés à la sécurité publique.

Un événement pour tous et toutes

Une variété de parcours adaptés aux personnes adeptes de course à pied ou de marche de tous les niveaux est proposée : 1 km, 2,5 km, 5 km, 10 km, 21,1 km et 42,2 km (marathon). Soulignons qu’une option de course virtuelle est offerte du 17 au 31 mai.

Les jeunes de 17 ans et moins qui habitent à Laval pourront participer aux distances allant jusqu’à 21,1 km pour la somme symbolique de 10 $, et ce, afin de promouvoir l’activité physique dès le jeune âge. De plus, les organisations sont invitées à prendre part au Défi corporatif en formant une équipe de course à l’interne, pour profiter d’une occasion privilégiée de mobilisation autour d’une cause porteuse de sens.

Les tarifs d’inscription pour les épreuves de 5 km et plus seront majorés à la hausse à compter du 30 avril. Soulignons que plus de 8 300 adeptes de course ont déjà confirmé leur participation à cette 14ᵉ édition et que les places sont limitées

Le jour même

L’arrivée se fera sur le site extérieur du Collège Montmorency. Le transport actif et collectif sera fortement recommandé : les déplacements en autobus de la STL seront gratuits sur présentation du dossard et des navettes seront offertes aux coureuses et coureurs vers les différents sites de départs.

La prévention sera au rendez-vous

Pour cette 14e édition de la Course des pompiers de Laval, des kiosques et des véhicules dédiés à la sensibilisation et à la sécurité incendie seront installés près de la ligne d’arrivée. Ils offriront aux coureurs et coureuses, ainsi qu’aux personnes venues les encourager, l’occasion de mieux comprendre les pratiques du Service de sécurité incendie de Laval, d’apprendre à prévenir les incendies et de savoir comment réagir efficacement en situation d’urgence.