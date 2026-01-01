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Nombre suffisant d'autobus en bon état

Réduction de service terminée à la Société de transport de Laval

durée 11h05
30 mars 2026
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Par La Presse Canadienne

La Société de transport de Laval rétablit son service régulier, jugeant disposer maintenant de suffisamment d'autobus en bon état.

La société de transport avait dû suspendre une soixantaine de trajets, le 10 mars, à cause de retards importants dans l'entretien régulier d'autobus, dus à des problèmes d'approvisionnement en pièces et à la gestion de son matériel.

Elle avait annoncé, le 9 mars, que 39 trajets par jour devaient être annulés durant la période de pointe du matin et 23 durant la pointe de fin d'après-midi. Cela représentait une diminution de service de l'ordre de 2,6 %.

La situation s'est donc rétablie plus rapidement que prévu, puisque, le 9 mars, elle avait dit prévoir de telles perturbations «minimalement» pour les quatre à huit prochaines semaines.

«À ce moment, l'annulation de voyages était la seule décision possible, car nous nous devions d'agir de manière responsable afin de placer la sécurité de nos clients et de nos employés en priorité», affirme la STL dans un communiqué émis lundi.

La société de transport affirme avoir pris des mesures à court terme et mis en place des processus pour éviter le plus possible que la situation se reproduise à moyen et long termes.

«Que ce soit pour pallier des absences de personnel, pour accélérer la livraison de certaines pièces ou revoir certains processus opérationnels, les équipes ont redoublé d'efforts et ces efforts ont donné des résultats plus que concluants. En parallèle, une équipe réunissant divers intervenants a été formée afin de formuler des recommandations qui permettront d'améliorer la structure actuelle et les divers éléments qui la composent.»

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

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