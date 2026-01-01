Investissement de 20 M$ pour le secteur du métro Cartier

La Ville de Laval modernisera des infrastructures souterraines clés aux abords du métro Cartier et du pont Viau afin d’y permettre la construction de près de 1 800 logements. Totalisant des investissements de près de 20 M$.

Ce projet est rendu possible grâce à une contribution de 8 M$ du gouvernement du Canada dans le contexte du tout nouveau Fonds pour bâtir des collectivités fortes, annoncé le 7 avril par le fédéral. Il s’agit du premier projet au Québec à bénéficier d’un financement dans le cadre de ce nouveau programme.

« Se concentrer sur l’essentiel, c’est d’abord investir dans les infrastructures qui permettent à notre ville de grandir intelligemment. Avec ce projet, nous mettons à niveau des réseaux d’infrastructures souterraines, nous débloquons la construction de près de 1 800 logements et nous accompagnons concrètement la transformation du secteur du métro Cartier. C’est un quartier en pleine revitalisation, où nous contribuons à créer des milieux de vie complets, accessibles et de qualité, à proximité du transport collectif. », exprime par voie de communiqué Stéphane Boyer, maire de Laval.

« Pour bâtir un Canada fort, il faut avant tout bâtir des collectivités fortes. Grâce au nouveau Fonds pour bâtir des collectivités fortes, nous investissons dans la construction d’infrastructures fiables à un rythme et à une échelle sans précédent depuis des générations : des routes, des hôpitaux, des écoles et des réseaux d’approvisionnement en eau qui soutiennent les gens, créent des emplois et établissent des collectivités connectées. », ajoute l’honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l’Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique.

« Le nouveau Fonds pour bâtir des collectivités fortes contribuera à renforcer les collectivités de l'ensemble du pays. En investissant dans les infrastructures municipales à Laval, nous soutenons les installations dont les communautés ont besoin pour grandir et bâtir un Canada fort. », termine Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l’Infrastructure.

Un secteur en pleine revitalisation

Ce projet s’inscrit dans la vision de revitalisation amorcée par Laval en 2016 dans le secteur de la station Cartier, et dans celle du programme particulier d’urbanisme qui s’y déploie depuis 2022. Dans les dernières années, la Ville a mené de nombreuses interventions pour transformer le visage de ce quartier, notamment par l’acquisition de sites d’intérêt, l’amélioration des espaces publics et le verdissement. L’objectif est d’en faire un milieu où il est possible de se loger, de travailler et de se divertir à distance de marche, à proximité des transports collectifs, dans un cadre de vie de qualité.

Parmi les projets récents, l'acquisition de la propriété comprenant le couvent des Soeurs missionnaires de l'Immaculée-Conception, annoncée la semaine dernière, ouvre un nouveau chapitre pour ce site d’intérêt patrimonial. Appelé à se transformer, ce lieu d’importance accueillera de nouveaux logements ainsi qu’un pôle culturel et communautaire, tout en s’inscrivant dans la revitalisation du secteur. Ce projet, comme d’autres à venir, pourra bénéficier directement de la modernisation des infrastructures annoncée aujourd’hui.

Des travaux pour soulager la crise de l’habitation

Dans le secteur avoisinant le métro Cartier, les réseaux souterrains ont atteint leur pleine capacité, limitant actuellement la réalisation de nouveaux projets résidentiels. La mise à niveau de ces infrastructures constitue donc un levier concret pour accélérer la construction de logements et répondre aux besoins croissants en habitation.

Les travaux, qui débuteront à l’automne, permettront d’augmenter la capacité des réseaux grâce au remplacement ou à la mise à niveau de près de 2,5 km de conduites, d’assurer des services municipaux fiables et de réduire les risques de surverses. Le projet intégrera également des aménagements favorisant la mobilité active, le verdissement et la gestion durable des eaux pluviales.