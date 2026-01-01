Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Initiative du parti Action Laval

Un sondage sur les pires rues de la Ville de Laval

durée 11h00
10 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Les citoyens de la Ville de Laval sont invités à identifier les rues les plus endommagées sur le territoire grâce à un sondage mené par le parti d'opposition, Action Laval.

On indique que cette initiative a pour objectif de mettre en évidence l'état des infrastructures routières afin de contribuer de manière constructive aux efforts d’amélioration de l’administration municipale.

« Les citoyens sont les mieux placés pour témoigner de la réalité sur le terrain », explique le chef par intérim, Achille Cifelli.

« Avec ce sondage, nous voulons donner une voix aux citoyens et recueillir des données concrètes pour appuyer des solutions efficaces et durables », ajoute la conseillère Isabelle Piché, du district Saint-François.

Le sondage est disponible dès maintenant sur le site web d’Action Laval, au www.actionlaval.com, ainsi que sur ses différentes plateformes de médias sociaux. Une vidéo explicative accompagne également cette démarche.

Les citoyens ont jusqu’au 30 avril pour remplir le formulaire. Les résultats du sondage seront compilés et rendus publics au début du mois de mai.

« Nous avons 460 000 citoyens sur notre territoire; c’est autant de paires d’yeux pour récolter de l’information et évaluer l’état de la situation dans notre ville », conclut David Cotis, conseiller du district Saint-Bruno.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Investissement de 20 M$ pour le secteur du métro Cartier

Publié hier à 10h08

Investissement de 20 M$ pour le secteur du métro Cartier

La Ville de Laval modernisera des infrastructures souterraines clés aux abords du métro Cartier et du pont Viau afin d’y permettre la construction de près de 1 800 logements. Totalisant des investissements de près de 20 M$. Ce projet est rendu possible grâce à une contribution de 8 M$ du gouvernement du Canada dans le contexte du tout nouveau ...

LIRE LA SUITE
L’organisme Les Zépanouis propose un défi solidaire pour la fête des Mères

Publié le 8 avril 2026

L’organisme Les Zépanouis propose un défi solidaire pour la fête des Mères

L’organisme Les Zépanouis, centre de pédiatrie sociale en communauté Laval annonce le lancement officiel de la campagne Mamans de cœur, qui se tiendra du 8 avril au 10 mai 2026, jusqu’à la fête des Mères. Cette mobilisation printanière vise à amasser 80 000 $ afin de soutenir les services gratuits offerts aux enfants et aux familles suivis en ...

LIRE LA SUITE
Améliorer les pratiques de déprescription de médicaments chez les aînés

Publié le 7 avril 2026

Améliorer les pratiques de déprescription de médicaments chez les aînés

Au Canada, environ le quart des personnes âgées prend chaque année des médicaments d'au moins dix prescriptions différentes. Le phénomène de la polypharmacie est bien documenté et on observe une tendance à la hausse chez les aînés. Or, la déprescription de médicaments pose plusieurs défis, soulève une récente étude de l’Association canadienne de ...

LIRE LA SUITE