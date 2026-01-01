Un sondage sur les pires rues de la Ville de Laval

Les citoyens de la Ville de Laval sont invités à identifier les rues les plus endommagées sur le territoire grâce à un sondage mené par le parti d'opposition, Action Laval.

On indique que cette initiative a pour objectif de mettre en évidence l'état des infrastructures routières afin de contribuer de manière constructive aux efforts d’amélioration de l’administration municipale.

« Les citoyens sont les mieux placés pour témoigner de la réalité sur le terrain », explique le chef par intérim, Achille Cifelli.

« Avec ce sondage, nous voulons donner une voix aux citoyens et recueillir des données concrètes pour appuyer des solutions efficaces et durables », ajoute la conseillère Isabelle Piché, du district Saint-François.

Le sondage est disponible dès maintenant sur le site web d’Action Laval, au www.actionlaval.com, ainsi que sur ses différentes plateformes de médias sociaux. Une vidéo explicative accompagne également cette démarche.

Les citoyens ont jusqu’au 30 avril pour remplir le formulaire. Les résultats du sondage seront compilés et rendus publics au début du mois de mai.

« Nous avons 460 000 citoyens sur notre territoire; c’est autant de paires d’yeux pour récolter de l’information et évaluer l’état de la situation dans notre ville », conclut David Cotis, conseiller du district Saint-Bruno.