Un infirmier auxiliaire du CHSLD de la Rive à Laval à la tête d'une websérie

À l’occasion de la Journée des infirmières et infirmiers auxiliaires, l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ) lance Alter ego, une websérie touchante qui met en lumière des rencontres cœur à cœur entre des personnalités adorées du public et des infirmier(ère)s auxiliaires, uni(e)s par leur histoire. Le troisième épisode de cette websérie met en vedette Reynaldo Huaman, un infirmier auxiliaire du CHSLD de la Rive à Laval et la comédienne Isabelle Brouillette.

La websérie Alter ego démontre l’importance du rôle des soignants dans les moments marquants de la vie de certains patients. Chacune de ces histoires expose le lien spécial qui relie les usagers à ces professionnel(le)s. Par cette campagne, l’OIIAQ met de l’avant ses membres qui travaillent dans l’ombre, mais qui font toute la différence pour les patients et leur famille, grâce à leur humanité et leur bienveillance.

Déterminés à réussir

Tout faire pour réaliser son rêve : c’est ce qu’ont fait Isabelle Brouillette et Reynaldo Huaman.

À la suite d’un accident survenu durant son service militaire dans son pays d’origine, le Pérou, Reynaldo perd une grande partie de son audition. En 2019, sa vie au Québec bascule alors qu’il perd son emploi des 19 dernières années lors de la fermeture de l’entreprise pour laquelle il travaille. Âgé de près de 60 ans, il décide de ne pas se laisser abattre et en profite pour réaliser son rêve de devenir infirmier auxiliaire. Malgré son handicap, il développe plusieurs astuces pour communiquer autrement avec les gens. Œuvrant aujourd'hui en CHSLD, il crée des liens rapidement avec ses patients qui souffrent parfois eux-mêmes de troubles d’audition. Passionné, Reynaldo réalise aujourd’hui son rêve et est très fier de pouvoir redonner autour de lui.

Isabelle a reçu un diagnostic de cancer du septum nasal et a dû se faire retirer le nez ainsi que le palais, pour éviter que le cancer ne se propage. Après son opération et ses traitements, elle a dû faire preuve de beaucoup de courage pour réapprendre à parler et poursuivre sa carrière de comédienne.

« Quand je suis devenu malentendant, je pensais ma vie était finie, alors j'ai travaillé plus fort pour mes filles, en combinant parfois deux ou trois emplois. Quand mes filles ont réalisé leurs rêves de devenir professionnelles, je me suis dit que j’allais faire quelque chose pour les rendre fières de moi », lance Reynaldo.

« J’ai toujours été très admirative des gens qui décident de devenir soignants », indique Isabelle Brouillette. « Je te trouve très inspirant Reynaldo, car c’est ton désir de vouloir protéger et d'aimer les autres qui te donne ta force ».

Cet épisode de la websérie met en lumière la volonté et le courage de travailler fort pour aller au bout de ses rêves. Lié par la même résilience, le duo démontre combien il est possible de changer le cours de son histoire.

« Je tiens à souligner le courage dont ont fait preuve Isabelle et Reynaldo pour surmonter cette épreuve et réaliser leur rêve », indique la présidente de l’Ordre, Carole Grant. « La websérie démontre non seulement le rôle indispensable qu’ont les infirmier(ère)s auxiliaires dans les équipes de soins, mais aussi toutes les qualités humaines qui nous rassemblent. Les infirmier(ère)s auxiliaires font partie des moments charnières de nos vies et grâce à leur expertise, leur bienveillance et leur humanité, elles et ils font toute la différence. Aujourd’hui, c’est l’occasion toute désignée pour témoigner de notre reconnaissance envers ces 32 000 professionnel(le)s », conclut-elle.

Qu’est-ce qu’un(e) infirmier(ère) auxiliaire?

Présent(e)s partout au Québec et œuvrant dans une foule de milieux, ces plus de 32 000 professionnel(le)s de la santé peuvent, entre autres, contribuer à l’évaluation de l’état de santé de la personne, administrer des médicaments, effectuer des prélèvements sanguins, contribuer à la thérapie intraveineuse et dispenser des soins reliés aux plaies. Elles et ils prodiguent un large éventail de soins directs aux personnes dans de nombreux secteurs, prêtant ainsi main-forte à l’ensemble de l’équipe interdisciplinaire.