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Loi de Clare

Violence conjugale: un projet de loi pour protéger les femmes déposé «très bientôt»

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2 mai 2026
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Par La Presse Canadienne

À l’aube du retour des élus au Salon rouge, le gouvernement Fréchette assure qu’il va déposer «dans les prochains jours» son projet de loi inspiré de la «Loi de Clare» pour mieux protéger les femmes victimes de violence conjugale.

«On travaille déjà là-dessus. (...) On est à terminer l’écriture. Ça va se faire très bientôt. On veut le régler dans la session qu'il y a devant nous. On va le faire avec les oppositions», a assuré le ministre de la Sécurité intérieure, Ian Lafrenière, vendredi, à Rivière-du-Loup.

Cette loi vise à permettre aux femmes de connaître les antécédents de violence de leur conjoint.

L’idée de cette loi fait son chemin depuis le décès de Gabie Renaud en septembre dernier, présumément tuée par son conjoint. Il avait de lourds antécédents de violence conjugale.

C’est Québec solidaire qui a milité pour l’adoption d’une loi Gabie Renaud, inspirée de la «Loi de Clare».

Christine Fréchette en a ensuite fait un engagement durant sa course à la chefferie. Elle a aussi promis l’ajout de 50 ressources supplémentaires dans les maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale.

La loi de Clare a été adoptée en Angleterre à la suite du meurtre de Clare Wood par son ex-conjoint en 2009. Ce dernier avait des antécédents de violence envers les femmes.

Plusieurs provinces canadiennes ont déjà adopté ce type de loi, comme la Saskatchewan et le Manitoba.

Il y aurait eu neuf féminicides présumés depuis le début de l’année au Québec.

La session parlementaire reprend la semaine prochaine à Québec.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

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