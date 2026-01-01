Le 6 mai, prêtez l’oreille aux sirènes d’alerte

Le mercredi 6 mai, entre 9 h et 15 h, les sirènes d’alerte de cinq établissements du territoire lavallois retentiront dans le cadre d’un exercice de simulation. Ces tests seront coordonnés par la Ville de Laval, en collaboration avec les industries assujetties au Règlement municipal L-12933 encadrant l’utilisation des sirènes d’alerte .

Ils ont pour objectif de sensibiliser la population qui habite à proximité de ces industries aux risques liés aux accidents impliquant des matières dangereuses, en plus de vérifier le bon fonctionnement des équipements.

« Le déploiement des sirènes d’alerte en est à sa deuxième année sur le territoire lavallois. Cet exercice de simulation vise à renforcer la résilience des populations des secteurs concernés en améliorant leur préparation face aux accidents industriels majeurs. J’invite d’ailleurs celles et ceux qui entendront une sirène à se familiariser avec celle-ci et à s’exercer aux bons réflexes à adopter en cas de sinistre réel. Je tiens également à souligner la collaboration soutenue des industries concernées, qui témoigne de notre engagement collectif à faire de la sécurité des citoyennes et des citoyens une priorité », indique ​​Flavia Alexandra Novac, membre du comité exécutif et responsable des dossiers liés à la sécurité publique

Déroulement de l’exercice

Les sirènes sonneront à tour de rôle selon un horaire prédéfini. Chaque sirène d’alerte émettra un signal modulé, ascendant puis descendant, d’une durée de trois minutes. Ce son sera audible à l’intérieur de la zone de planification des mesures d’urgence de chacune des installations, et possiblement au-delà des zones.

Horaire de l’exercice pour chacune des entreprises concernées

- 9 h : MAPEI;

- 10 h : Dyne-A-Pak;

- 11 h 15 : Supérieur Propane;

- 13 h 30 : Gaz Propane Monin;

- 15 h : Produits alimentaires Viau;

« La sécurité civile est une responsabilité partagée entre la Municipalité, les industries, le gouvernement du Québec et la population. Chaque partie prenante joue un rôle crucial avant, pendant et après une urgence. La connaissance des risques de son environnement et la préparation pour y faire face font partie des responsabilités citoyennes, tandis que nos équipes s’assurent d’avoir des plans particuliers d’intervention à jour et efficaces. Cet exercice permet à toutes les personnes concernées de renforcer leur préparation, au bénéfice de toute la collectivité , ajoute Louise Bradette, directrice adjointe, Bureau de la résilience municipale.

Actions à prendre par la population

Se mettre à l’abri est le premier réflexe à adopter lorsqu’une sirène d’alerte est activée pour avertir la population d’un accident industriel majeur comportant un risque de fuite toxique ou d’explosion.

Une fois à l’abri, les citoyennes et les citoyens doivent poser les gestes suivants :

- Fermer les portes et les fenêtres et éteindre la ventilation.

- Calfeutrer avec du ruban adhésif les ouvertures (portes et fenêtres) de la pièce choisie comme refuge.

- S’éloigner des fenêtres.

- Suivre les consignes des autorités.

De plus, la Ville invite la population à s’inscrire à son système automatisé d’alertes, à laval.ca/abonnement, pour recevoir des avis par appel téléphonique, message texte ou courriel lors de situations d’urgence ou de tout événement nécessitant une attention immédiate. Elle rappelle également qu’en cas de situation d’urgence, chaque personne est responsable de sa sécurité et de la protection de ses biens. Une préparation adéquate est essentielle, et elle passe notamment par l’élaboration d’un plan de sécurité familiale et par la mise à disposition d’une trousse d’urgence permettant de subvenir aux besoins essentiels pendant au moins 72 heures.