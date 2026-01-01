Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Jusqu’en mars prochain

Le gouvernement fédéral débloque 673 millions $ pour Postes Canada

durée 09h00
11 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le gouvernement fédéral accorde des centaines de millions de dollars à Postes Canada afin de maintenir à flot le service postal déficitaire pendant l’exercice financier en cours.

Un décret du Cabinet accorde à la société d’État en difficulté jusqu’à 673 millions $ afin qu’elle puisse répondre à ses besoins d’exploitation et de revenus jusqu’en mars prochain.

L’année dernière, Ottawa avait autorisé une injection de 1,03 milliard $ pour Postes Canada, suivie de 1 milliard $ supplémentaire sous forme de financement remboursable lorsque le montant initial s’est avéré insuffisant.

Ian Lee, professeur de commerce à l’université Carleton, estime que le service postal aura probablement besoin de plusieurs centaines de millions de dollars supplémentaires pour tenir le coup jusqu’à la fin de l’année, compte tenu de sa perte avant impôts sans précédent de 1,57 milliard $ en 2025.

Alors que les employés votent sur une convention collective après des années de conflits de travail et de baisse de la demande de courrier, Postes Canada affirme qu’elle doit se moderniser par l’intermédiaire de réformes comprenant des boîtes aux lettres communautaires et d’éventuelles fermetures de bureaux de poste.

Postes Canada et le syndicat s’affrontent depuis plus de deux ans sur les salaires et les changements structurels au sein de la société d’État, les employés ayant maintes fois organisé des piquets de grève.

La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Dénatalité: une majorité de Québécois anticipent des effets négatifs, selon une étude

Publié à 14h00

Dénatalité: une majorité de Québécois anticipent des effets négatifs, selon une étude

Une étude de l’Institut Cardus montre qu’une majorité de Québécois pensent que le faible taux de natalité au Québec – 1,33 enfant par femme – aura des impacts négatifs sur l’économie et la culture de la province. Le groupe de réflexion a fait réaliser un sondage par la firme Léger auprès des Québécois et le «constat est sans appel». «Dans tous ...

LIRE LA SUITE
La 14e édition de la Course des pompiers de Laval approche

Publié à 13h00

La 14e édition de la Course des pompiers de Laval approche

La Ville de Laval invite les adeptes de course à pied de tous âges et de tous niveaux à s’inscrire à la 14e édition de la Course des pompiers de Laval, qui aura lieu le dimanche 31 mai. Forte du succès de l’édition précédente, où près de 12 000 personnes avaient couru pour amasser 100 000 $ en dons, la Ville met plus que jamais l’accent sur la ...

LIRE LA SUITE
Transport routier et collectif: une crise plus grave qu’on pense

Publié à 12h00

Transport routier et collectif: une crise plus grave qu’on pense

L'Alliance TRANSIT dévoile un rapport accablant sur l’état des infrastructures du réseau routier supérieur et du transport collectif ainsi que de leur financement. S'appuyant sur une compilation inédite des données budgétaires du gouvernement, il devient évident que la gestion et le financement des infrastructures de transport sont déficients et ...

LIRE LA SUITE