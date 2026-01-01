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De mai à octobre, elles sont vulnérables aux collisions routières

Quoi faire si on croise une tortue sur la route?

durée 10h00
12 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Avec le retour du printemps au Québec, les tortues s’activent pour se nourrir, s’abriter, s’accoupler et trouver un site de ponte idéal. Malheureusement, la hausse de leurs déplacements les amène souvent à traverser ou à longer des routes, augmentant ainsi leur risque de collision avec un véhicule.

Comme les huit espèces de tortues d’eau douce du Québec sont en situation précaire, la perte d’un seul individu peut compromettre la survie de l’ensemble de sa population. Conservation de la nature Canada (CNC) invite donc le public à faire preuve de vigilance durant cette période et à signaler la présence de tortues sur le site carapace.ca.

La mortalité routière affecte les tortues de tous âges, mais ce sont les femelles adultes et les nouveau-nés qui sont les plus à risque, surtout durant les périodes de ponte (juin) et d’éclosion (fin de l’été jusqu’en automne). Puisqu’il n’est pas rare qu’une tortue ponde dans un fossé ou sur un accotement en gravier ou sablonneux, il est toujours prudent de ralentir à l’approche de portions de routes où on trouve ces caractéristiques.

Lancée en 2017 par CNC, l'initiative Carapace collecte des données par le biais de fiches de signalements afin d’aider à la mise en place de mesures de sécurisation, comme l’installation de
panneaux de signalisation ou l’aménagement de passages fauniques. L’information recueillie est
également partagée avec des partenaires à travers la province, dont l’Équipe de rétablissement des tortues du Québec, afin qu’elle puisse aussi élaborer des solutions de protection concrètes.

Plus de 12 000 formulaires ont été soumis depuis la création de la plateforme! Concrètement, que doit-on faire si on croise une tortue sur la route?

« Chaque tortue protégée est une victoire pour la biodiversité du Québec. Avec des cycles de vie aussi fragiles, la perte d’un seul individu peut affecter l'équilibre de toute une colonie. En signalant vos observations sur carapace.ca, vous nous permettez de cibler les zones de mortalité critiques et de mettre en place des solutions concrètes pour les protéger », indique Francisco Retamal Diaz, Chargé de projets à Conservation de la nature Canada. 

Faits saillants

- Les tortues jouent un rôle écologique essentiel. En tant que prédatrices, proies et nettoyeuses,
elles sont indispensables au maintien de l'équilibre de leur milieu.

- En raison de leur maturité tardive et du faible taux de survie des œufs, les tortues dépendent de la survie des adultes pour maintenir leur population. Une hausse de seulement 5 % du taux
de mortalité annuel peut provoquer le déclin de l'espèce.

- L’une des principales menaces à la survie des tortues du Québec est la mortalité routière. Selon les données recueillies par Carapace, une moyenne d’environ 80 tortues meurent annuellement à la suite d’une collision avec un véhicule.

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