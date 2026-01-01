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Course des pompiers

Laval : des rues fermées à la circulation le 31 mai

durée 11h00
26 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Pour assurer une sécurité maximale et le bon déroulement de la 14e édition de la Course des pompiers, à Laval, des rues dans certains quartiers seront fermées à la circulation et indisponibles pour le stationnement le dimanche 31 mai de 6 h à 14 h 30.

La Ville invite donc les automobilistes, les cyclistes et les personnes piétonnes à collaborer avec elle et à planifier leurs déplacements pour éviter tout désagrément.

Un horaire détaillé des fermetures de rue ainsi qu’une carte illustrant les secteurs touchés sur le territoire lavallois sont disponibles sur le site Web de la Course.

Il est recommandé aux participantes et aux participants de se rendre sur place en favorisant le covoiturage, le transport en commun, le vélo ou la marche. Ils pourront d’ailleurs utiliser gratuitement le service d’autobus de la Société de transport de Laval (STL) sur présentation de leur dossard, le jour même.

En toute sécurité

Le 31 mai, des bénévoles et des policiers et policières du Service de police de Laval veilleront à la sécurité et à la bonne tenue de l’événement. Notamment, une surveillance de la circulation sera assurée à toutes les intersections du parcours.

 

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