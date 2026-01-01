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Au profit de la Fondation Nourrir d'abord

David de Cotis participe à une belle mobilisation communautaire

durée 11h00
27 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Le mardi 26 mai, David De Cotis, conseiller municipal du district Saint-Bruno à Laval, a eu le plaisir de participer à la campagne du Biscuit Sourire de Tim Hortons aux côtés de Behzad Arzani (Peter), propriétaire du Tim Hortons situé au 3665, Autoroute 440 Est ainsi que de Nick Loffreda, Directeur général des ventes chez BMW Laval.

Cette initiative communautaire, organisée au profit de la Fondation Nourrir d’abord, a permis d’amasser près de 100 000 $ afin de venir en aide aux familles et aux personnes dans le besoin de notre région.

M. Arzani , a également tenu à souligner l’importance de cette mobilisation communautaire « voir autant de gens se rassembler pour soutenir les familles dans le besoin démontre à quel point notre communauté est généreuse et solidaire. Nous sommes très fiers de pouvoir contribuer à une cause aussi importante grâce à la campagne du Biscuit Sourire. »

M. De Cotis a également tenu à remercier sincèrement tous ceux et celles qui ont participé à cette campagne en achetant un Biscuit Sourire, contribuant ainsi directement à cette importante levée de fonds.

La campagne du Biscuit Sourire démontre une fois de plus la générosité exceptionnelle de la communauté lavalloise et l’impact positif qu’une mobilisation collective peut avoir auprès des organismes locaux.

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