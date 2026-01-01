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À Laval et Boisbriand

Travaux de nuit sur le pont Gédéon-Ouimet du 27 mai au 4 juin

durée 10h00
27 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) avise les usagers de la route de la mise en place d'une entrave sur l'autoroute 15 (des Laurentides) sur les territoires de Laval et de Boisbriand. 

Cette entrave est nécessaire pour permettre la réparation de la dalle du pont Gédéon-Ouimet. Les travaux auront lieu selon l'horaire suivant: le 27 et 28 mai de 20 h à 5 h, du 29 mai au 30 mai de 20 h 30 à 6 h, du 30 mai au 31 mai de 20 h 30 à 7 h et les 31 mai, 1er, 2, 3 et 4 juin chaque fois de 20 h à 5 h. 

Durant ces travaux, voici les entraves à prévoir: 

- Fermeture de deux voies sur trois de l’autoroute 15, une direction à la fois, entre le chemin de la Grande-Côte (344), à Boisbriand, et le boulevard Sainte-Rose, à Laval.

- Fermeture complète de la bretelle menant du chemin de la Grande-Côte (344) à l’autoroute 15, en direction sud.

- Fermeture complète de la bretelle menant du boulevard Sainte Rose à l'autoroute 15, en direction nord.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.  Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Afin de connaître toutes les entraves liées à ces travaux et les mises à jour,  on peut consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et télécharger l’application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

 

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