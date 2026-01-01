Lancement d'un guide gratuit d'accompagnement pour parents d'ados

En prévision de la Semaine nationale de l’engagement parental en éducation, la Maison Jean Lapointe, reconnue pour son expertise en prévention et en traitement des dépendances au Québec, lance un nouveau guide pratique destiné aux parents d’adolescents.

Offert gratuitement en ligne et s’inscrivant dans une démarche de prévention, ce nouvel outil vise à soutenir les adultes dans l’encadrement et l’accompagnement des jeunes face à la consommation d’alcool et d’autres substances.

« À l’adolescence, les jeunes traversent une période marquée par de nombreux changements,

questionnements et influences, rappelle Anne Elizabeth Lapointe, la directrice générale de la Maison Jean Lapointe. Avec ce nouveau guide, nous souhaitons outiller les parents afin qu’ils puissent aborder la consommation de substances chez les jeunes de manière cohérente, bienveillante et réaliste. En proposant des conseils concrets et applicables au quotidien, le guide vise à réduire les risques associés à l’usage de substances grâce à différentes pistes d’intervention adaptées à la réalité des familles. »

Conçu pour répondre aux réalités vécues par les familles, le guide propose des repères concrets

pour agir efficacement et sans jugement, présentant notamment les signes à surveiller, les facteurs de risque et des techniques de communication éprouvées pour maintenir le lien de confiance. Pour en savoir plus, consultez le guide via le site web de la Maison Jean Lapointe au

www.maisonjeanlapointe.org/prevention/parents.

Avoir une ouverture avec son jeune et aborder les questions liées à la consommation avant même que l’adolescent.e ne commence à expérimenter permet de réduire significativement les risques de dépendance à l’âge adulte. Cette sensibilisation précoce demeure d’autant plus importante considérant qu’environ 80% des jeunes Québécois.e.s ont déjà consommé de l’alcool avant l’âge de 17 ans et 37 %1 d'entre eux ont déjà expérimenté une autre drogue. Pourtant, pour plusieurs parents, aborder ces sujets avec leur adolescent.e demeure un défi important, malgré leur rôle clé dans la prévention et l’accompagnement de leur jeune.

Contribuer à retarder la première consommation chez son ado

Sachant que 63 % des adolescents citent leurs parents comme principale source d’information

sur les substances, l’implication des familles est un des premier niveau d'intervention identifié par la Maison Jean Lapointe pour assurer la prévention auprès des jeunes et soutenir l’ambition d’une future génération en santé.

« Le récent plan d'action gouvernemental souligne que les parents doivent disposer des ressources nécessaires pour appuyer le développement de leurs enfants. C’est précisément notre mission avec ce guide » affirme Anne Elizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe. « En renforçant la littératie des familles et leur pouvoir d’agir, nous créons ensemble des milieux de vie favorables à la santé de nos jeunes. »

Si un adolescent a déjà commencé à expérimenter, il n’est jamais trop tard pour intervenir et l’accompagner de manière constructive. Le guide encourage les parents à adopter une approche de communication ouverte, afin de soutenir le développement de l’esprit critique, de l’autonomie et de la prise de décision chez les adolescents. Qu’un jeune consomme ou non, cet outil vise à aider les familles à reconnaître les facteurs de risque, comprendre les comportements à surveiller et intervenir de façon proactive pour éviter des conséquences négatives.

Des capsules pour démystifier le tout

Afin de rendre ces outils encore plus accessibles, la Maison Jean Lapointe propose également des capsules informatives sur sa page Instagram. À travers des contenus simples, digestes et vulgarisés, l’organisation partage des conseils pratiques et des repères concrets pour aider les parents à mieux comprendre les enjeux liés à la consommation chez les adolescent.e.s.

À noter que le guide sera également disponible en anglais prochainement.

Des conférences parents-ados

En complément au guide, la Maison Jean Lapointe offre des conférences interactives destinées aux parents d’adolescents afin de renforcer leur capacité à adopter une posture proactive face à la consommation de leur jeune.

En plus de la conférence sur l’alcool et autres substances, l’organisation propose également des

présentations sur l’hyperconnectivité et prochainement au sujet des jeux d’argent.