Un réseau qui répond enfin aux besoins des familles

À l’occasion de son 5e anniversaire, Ma place au travail dévoile un livre blanc proposant des solutions concrètes pour améliorer durablement l’accès aux services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE) et bâtir un réseau équitable et de qualité.

L’année 2025 s’est imposée comme un moment charnière pour réfléchir collectivement à l’avenir des services de garde éducatifs à l’enfance au Québec.

Quatre ans s’étaient écoulés depuis la dernière consultation gouvernementale menée auprès des citoyennes et citoyens sur les SGEE. Quatre années également marquées par d’importantes promesses de transformation, notamment avec le lancement du Grand chantier pour les familles.

Pourtant, sur le terrain, les difficultés persistent.

Partout au Québec, des familles continuent de composer avec le manque de places, des délais d’attente importants, des parcours complexes et des réalités profondément inéquitables selon les régions, les horaires de travail ou les besoins particuliers des enfants.

Ces enjeux ont des conséquences bien réelles : interruption ou réduction du travail, précarisation financière, épuisement parental, inégalités pour les enfants et pression croissante sur les familles.

À l’aube d’une année préélectorale, il apparaissait essentiel pour Ma place au travail de contribuer au débat public en dressant un nouvel état des lieux du vécu des familles québécoises et en leur donnant directement la parole.

La démarche

Le présent livre blanc constitue l’aboutissement d'une démarche de consultation citoyenne, menée avec l'Institut du Nouveau Monde.



Les constats, témoignages, perspectives et priorités citoyennes qu’il rassemble offrent une expertise terrain essentielle et une compréhension concrète des réalités vécues ainsi que des besoins réels des familles.

En mettant en lumière le vécu des parents, il propose des pistes et leviers d’action pour faire évoluer notre réseau de SGEE, afin qu’il soit réellement accessible, équitable et véritablement aligné sur les besoins des familles d’aujourd’hui et de demain.

Neuf recommandations

1) Renforcer les stratégies d'information des parents sur le réseau des services de garde éducatif à l'enfance dès la période prénatale;

2) Simplifier les processus d'inscription et de recherche de place;

3) Assurer une transition cohérente entre les prestations du Régime québécois d'assurance parentale (RQPA) , l'accès au SGEE et le retour au travail ou aux études;

4) Garantir aux familles un réseau de SGEE universellement accessible et centré sur leurs besoins;

5) Faire de l'accessibilité et de la qualité des SGEE des principes indissociables;

6) Faire du réseau des SGEE un modèle de référence en matière d'inclusion;

7) Développer un réseau 100 % subventionné misant d'abord sur les CPE;

8) Déployer un réseau de SGEE de proximité ouvert sur les communautés;

9) Reconnaître pleinement les SGEE comme un maillon d'éducation à part entière et un levier de justice sociale.