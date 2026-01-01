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Région de Laval

Journées de smog à Laval : embarquez avec la STL pour seulement 1 $

durée 15h00
28 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

La Société de transport de Laval (STL) annonce le retour de son programme annuel d’alerte au smog, en vigueur du 1er juin jusqu’à la fête du Travail (7 septembre 2026). Chaque fois qu’Environnement Canada émet un avertissement de smog pour la région de Laval, la STL offre le titre unitaire à 1 $ tout au long de la journée du lendemain.

Le titre est payable à bord en argent comptant ou par carte de débit ou de crédit, et permet de voyager sur l’ensemble du réseau d’autobus et de taxis collectifs lavallois. 

« Grâce à notre programme, une initiative unique au Canada, nous contribuons pour une 18e année à améliorer la qualité de l’air en incitant les citoyennes et les citoyens de Laval à opter pour le transport collectif plutôt que la voiture. Ce geste concret s’inscrit dans notre volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements urbains et favoriser une mobilité plus durable pour tous », souligne M. Pierre Brabant, président du conseil d’administration de la STL. 

Le tarif spécial de 1 $ représente une réduction d’environ 75 % par rapport au prix régulier d’un titre unitaire. Depuis son lancement, l’alerte au smog a été déclenchée 42 fois par la STL, incitant près de 92 000 personnes à monter à bord. 

Surveillez les alertes au smog  

En cas d’alerte au smog, la STL informera sa clientèle via son site Web, ses médias sociaux et les outils d’information aux voyageurs sur le réseau.  

 

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