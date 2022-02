Un nouveau camp pour la relâche scolaire

L’organisme communautaire Loisirs Renaud-Coursol a créé un tout nouveau camp de la relâche scolaire qui sera situé au Pavillon Renaud-Coursol pour l’hiver 2022. Il sera offert du 7 au 11 mars.

C’est grâce au soutien financier du ministère de la Famille que cette initiative est possible. Cela permettra aux parents qui doivent composer avec leur horaire de travail de s’assurer que leurs enfants soient entre de bonnes mains. Également, c’est une opportunité pour les jeunes qui veulent participer à diverses activités de loisirs, bouger et prendre l’air.

Deux camps en moins d’un an

En janvier 2021, l’organisme situé en plein cœur de Laval annonçait, malgré le contexte sanitaire incertain, la création du Camp LRC en folies !, un tout nouveau camp de jour qui fût un franc succès accueillant plus d’une trentaine d’enfants et leur offrant plusieurs ateliers et activités de loisirs incluant de la danse, du yoga, du soccer et des ateliers d’arts.

Pour Lucie Lanthier, directrice de Loisirs Renaud-Coursol, la réussite du camp estival et les inscriptions qui se sont faites à une vitesse fulgurante auront été des motivations afin d’offrir une nouvelle option durant la relâche aidant les parents à concilier travail et famille.

« En voyant ce que nous avons réussi à accomplir à l’été 2021, nous n’avons pas hésité à lancer ce projet pour élargir l’offre de service dans le quartier lors de la relâche qui se voit largement diminuée en comparaison avec la période estivale, même si les besoins sont pratiquement les mêmes », de souligner Mme Lanthier.

La relâche au Pavillon Renaud-Coursol

Avec le lancement de ce nouveau camp, pour lequel les inscriptions débuteront dès le 8 février, Loisirs Renaud-Coursol souhaite offrir aux citoyens des quartiers Pont-Viau, Laval-des-Rapides et Chomedey un environnement axé sur les loisirs et la proximité pour les jeunes de 5 à 12 ans.

Les intéressés pourront s’inscrire à compter du 8 février, par téléphone ou en ligne, au coût de 26 $ par jours pour les résidents lavallois.