L’Académie de tennis Aleksandra Wozniak vient en aide aux jeunes de milieux défavorisés

Hugo Houle a démontré qu’il ne se laissera pas abattre par l’absence de ses coéquipiers à Paris-Nice. Vendredi, lors de la sixième étape disputée sur les routes montagneuses entre Courthézon et Aubagne, le cycliste de la formation Israel - Premier Tech a terminé au 34e rang, au sein du peloton de tête. « Ç’a bien été en général. C’est une journée difficile pour le corps avec les montagnes et le vent de face à environ 30 km/h. En étant seul, ça me rend la tâche plus difficile pour essayer de me cacher du vent, mais certaines équipes ont été gentilles avec moi. Je voulais rester devant et rester avec les gros noms. J’étais bien placé dans le final, je voulais finir dans le peloton, l’objectif est réussi. », explique Houle en entrevue avec Sportcom.