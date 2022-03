Vélosco, le nouveau programme d’éducation cycliste en milieu scolaire et communautaire

Espoirs Laval annonce le lancement de son nouveau programme d’éducation cycliste en milieu scolaire et communautaire : Vélosco. Des premiers coups de pédale au perfectionnement des habiletés de base à vélo, le programme s’adresse aux jeunes de 5 à 12 ans.

Vélosco est un portfolio d’activités clé en main offertes aux écoles, aux milieux de garde, aux camps de jour et aux organismes communautaires.

« Nous croyons en l’importance de la diversification des opportunités sportives en bas âges afin de favoriser l’adoption et le maintien d’un mode de vie actif. Permettre aux jeunes de s’épanouir via les sports cyclistes est la mission d’Espoirs Laval depuis plus de 50 ans et ce programme y cadre parfaitement. », explique Claudine Tremblay, présidente d’Espoirs Laval.

Le développement du projet fut possible grâce au soutien de la Ville de Laval et du Fonds Place-du-Souvenir. Une subvention de 53 000 $ sur deux ans a financé, entre autres, l’achat d’une flotte de vingt-quatre vélos pour enfant ainsi que de l’ensemble du matériel et des ressources humaines nécessaires à la planification et à la tenue des activités. La contribution d’Espoirs Laval au projet se chiffre quant à elle à 13 000 $.

Le déploiement se fera dès le printemps 2022. Grâce au financement reçu, les activités seront offertes gratuitement aux écoles lavalloises qui en feront la demande avant le 15 avril 2022.

L’offre de service s’étendra aux milieux communautaires et parascolaires à partir de l’été 2022.