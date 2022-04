Après 3 années d’absence, le défi des Cubes énergie revient en force

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le Grand défi Pierre Lavoie annonce le retour de son défi des Cubes énergie du 2 au 23 mai pour une 12e édition dans les écoles primaires du Québec, les services de garde éducatifs à l’enfance (SGÉE) et les milieux de vie pour aînés.

Malgré trois années d’absence, cet événement demeure très populaire auprès des jeunes et des moins jeunes comme en témoigne le taux d’inscription. Quelque 1700 établissements ont déjà confirmé leur participation, dont près de 1300 écoles primaires. Cela représente 60 % des enfants de niveau primaire Québec !

Selon les prévisions de Pierre Lavoie et de son équipe, les participants devraient accumuler 75 000 000 Cubes énergie durant les trois semaines du défi - soit l’équivalent de 18 millions d’heures d’activité physique.

« Je suis franchement impressionné et ravi de l’accueil que les écoles ont réservé au défi des Cubes énergie, après des années forcées de pause. Je pense que c’est la simplicité de notre programme et son côté ludique qui lui a permis de s’implanter dans les écoles et de demeurer tout aussi pertinent treize années plus tard. Bouger est un besoin fondamental, mais on l’oublie trop souvent. Je suis très heureux que le défi des Cubes énergie soit de retour pour le rappeler. », souligne Pierre Lavoie.

Le défi des Cubes énergie en bref :

Le défi des Cubes énergie est l’un des trois événements fondateurs du Grand défi Pierre Lavoie, avec La Tournée des écoles et le 1000 KM. Depuis 2009, il encourage les enfants et leur famille à être plus actifs au cours du mois de mai, le mois de l’activité physique au Québec.

Chaque tranche de 15 minutes d’activité physique rapporte un Cube énergie. Toutes les activités physiques sont permises et peuvent être faites à l’école, à la maison ou ailleurs. Les adultes (membres de la famille, enseignants, etc.) qui bougent avec les jeunes accumulent des Cubes au même rythme.

L’accumulation de Cubes donne la chance de gagner différentes récompenses selon le type d’établissement participant.

Les récompenses :

Écoles primaires : 17 écoles, soit une par région administrative du Québec, remporteront La Grande récompense à ton école, une fête inoubliable qui se déplacera directement dans la cour des écoles gagnantes, du 30 mai au 10 juin 2022.

De plus, chaque élève des écoles gagnantes recevra une paire de chaussures de sport unique, aux couleurs du défi des Cubes énergie et du Grand défi Pierre Lavoie. Toutes les écoles primaires participantes sont également admissibles à gagner une visite du Véhicube spatial dans le cadre de La Tournée des écoles durant l’année scolaire 2022-2023.

Services de garde éducatifs à l’enfance : tous les SGÉE participants auront la chance de gagner soit l’un des 17 cubes de matériel favorisant l’activité physique, soit la visite de La Tournée mini cube et son Jardin des merveilles.

Milieux de bien pour aînés : tous les établissements participants sont admissibles à gagner une visite de La Tournée du bonheur qui fait bouger les aînés au rythme de la musique.

Pour plus de détails sur cet évènement, visitez ce site.