Les Lavallois bougent pour le Défi Ensemble, tout va mieux de Particip’action

Du 1 er au 30 juin, Laval se mobilise pour le Défi Ensemble, tout va mieux de Particip’action, un événement annuel qui encourage les citoyens à être actif et bouger.

La population, les écoles, les organisations, les clubs sportifs ainsi que les centres de loisirs sont invités à entrer leurs minutes d’activités physiques dans l’application ou sur le site Web du défi, alors que chaque activité compte.

À la fin du mois, une ville remportera les honneurs et sera couronnée la plus active au Canada. En plus du gagnant national, des finalistes seront également récompensés dans chaque province et territoire.

« Chaque minute inscrite nous rapprochera de la possibilité de redonner grandement à la communauté. Le prix de 100 000 $ nous permettrait d’organiser encore plus d’événements pour les citoyens en offrant du matériel sportif, tout en supportant les organismes et les écoles dans le déploiement d’activités. Pour Sports Laval, il est essentiel d’être à la base de projet porteur pour encourager de saines habitudes de vie dans la population. », affirme Geneviève Cossette, présidente de Sports Laval.

D’ailleurs, le Défi Particip’action est déjà venu épauler Sports Laval dans sa mission. Grâce à une subvention de 1 500 $, l’organisme a été en mesure de bonifier ses activités en juin et d’offrir plusieurs journées d’animation sportive pour les jeunes de 5 à 12 ans.

Les fonds permettent de mobiliser des spécialistes de la région dans différentes disciplines comme le kendo, le kinball, l’intercrosse, l’ultimate frisbee et plus encore. Ces intervenants partagent et transmettre leur passion et leurs connaissances aux Lavallois dans le but de les convaincre d’adopter un mode de vie physiquement actif tout au long de l’année.

Un défi gratuit et ouvert à tous

Pour participer et aider Laval à devenir la ville la plus active, il suffit d’entrer ses minutes d’activité physique personnelles sur le site web à Défi Ensemble, tout va mieux de ParticipACTION ou sur l’application mobile de Particip’action du 1 er au 30 juin 2022. Chaque minute enregistrée s’additionne à celle de notre communauté.

L’an dernier, la municipalité de North Grenville en Ontario a retroussé ses manches à l’occasion du Défi pour remporter le concours, accumulant plus de 9 millions de minutes pour environ 16 000 habitants. Laval avait conclu au 2e rang de la province en 2021.