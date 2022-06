Du 9 au 12 juin, trois événements majeurs simultanés pour un week-end survolté

Gros week-end d’activités en perspective sur les routes du Québec alors que trois événements du Grand défi Pierre Lavoie se tiendront simultanément.

Du 9 au 12 juin, le 1000 KM et La Boucle font un retour très attendu après trois années d’absence, et le 1 000 000 de KM Ensemble vient se greffer à eux afin d’enrichir l’offre événementielle du Grand défi et la rendre accessible à tous les adeptes de saines habitudes de vie de tout le Québec. L’an dernier, à lui seul, cet événement virtuel a fait bouger 220 893 Québécois.

Le 1 000 000 de KM Ensemble toujours aussi gagnant

Lancé au début de la pandémie pour inciter le Québec à rester actif, le 1 000 000 de KM Ensemble a connu un succès instantané ce qui lui a valu une place permanente dans la grille des événements printaniers du Grand défi.

Pour cette troisième édition, présentée par le Gouvernement du Québec, Rio Tinto et Saputo, qui aura lieu du 9 au 12 juin, un défi est lancé à toute la population d’accumuler le plus de kilomètres possible en pratiquant une activité physique de son choix : marche, course, vélo, nage, rame ou autre.

Les participants peuvent relever le défi seuls, en famille ou en groupe, au moment et à l’endroit de leur choix. L’inscription est entièrement gratuite. À ce jour, plus de 32 000 personnes ont confirmé leur participation.

Une fois l’activité terminée, les participants sont invités à enregistrer leurs kilomètres dans le site Web de l’événement afin de courir la chance de gagner de nombreux prix — dont une Ford Mach-E 100 % électrique en location pour 24 mois, gracieuseté de Ford.

Pour information et inscription : https://1000000ensemble.com

Le 1000 KM toujours aussi magistral

Créé en 2009, le 1000 KM est l’un des événements phares du Grand défi, non seulement pour son côté spectaculaire — 1075 cyclistes répartis en 215 équipes qui filent à l’unisson de Saguenay à Montréal en quatre jours —, mais aussi parce qu’il constitue la principale activité de collecte de fonds de la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie.

Depuis ses débuts, le Grand défi a récolté et redistribué plus de 25 millions de dollars pour soutenir des projets favorisant l’adoption de saines habitudes de vie et la recherche sur les maladies héréditaires orphelines.

La majorité de ces dollars a été récoltée grâce aux équipes du 1000 KM et redistribuée par l’entremise du programme de parrainage d’écoles primaires.

Pour cette 12e édition, alimentée par Saputo, les cyclistes partiront de La Baie le jeudi 9 juin, à 13 heures, et concluront leur périple au Stade olympique à Montréal le dimanche 12 juin, en faisant une entrée triomphale par la porte Marathon.

Le parcours est composé de 13 étapes avec les escales suivantes : Laterrière, Réserve faunique des Laurentides, Stoneham-et-Tewkesbury, Saint-Raymond, Shawinigan, Louiseville, Sorel-Tracy, Saint-Bruno-de-Montarville, Beauharnois, La Prairie. Chacune de ces escales donnera lieu à des festivités.

Pour information : le1000km.com

La Boucle Vidéotron toujours aussi inclusive

La municipalité de Sorel-Tracy est l’hôte de la 8e édition de La Boucle qui aura lieu le samedi 11 juin à compter de 9 h.

L’événement affichant complet, c’est plus de 5000 Boucleurs de partout au Québec et de tous les niveaux qui sont attendus pour parcourir un circuit panoramique qui longera le fleuve Saint-Laurent et la rivière Richelieu, en traversant plusieurs municipalités de la Montérégie. Les 1075 cyclistes du 1000 KM se joindront à eux, car La Boucle constitue la 9e étape du 1000 KM.

Avec son circuit de 135 km fermés à la circulation automobile et non chronométré, La Boucle présente un beau défi tout en étant accessible à tous les cyclistes, de débutants à aguerris. Une grande fête attend les cyclistes à l’arrivée pour souligner leur exploit !

Pour connaitre les entraves routières : legdpl.com/la-boucle/info-circulation

Pour information : laboucle.ca