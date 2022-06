Du 24 juin au 28 août, la plage de la berge aux Quatre-Vents sera autorisée à la baignade et surveillée par des sauveteurs qualifiés.

Du 24 juin au 28 août, entre 11 h et 19 h, la plage de la berge aux Quatre-Vents (Laval-Ouest) sera autorisée à la baignade et surveillée par des sauveteurs spécialement qualifiés.

Puisque le site est situé au cœur d’un quartier résidentiel et familial, des règles ont été mises en place pour rendre l’expérience agréable pour tous et l’achalandage sera contrôlé. Ainsi, la capacité d’accueil sera limitée; pour s’assurer d’un accès à la plage, la réservation en ligne sera fortement recommandée les fins de semaine et les jours fériés.

Notons qu’une nouvelle section de la rue Riviera sera mise en sens unique pour l’été et que le stationnement sur rue y sera interdit. Plusieurs modifications liées à la circulation et au stationnement sont mises en place dans le secteur, notamment l’implantation d’une bande piétonne, d’une bande cyclable et d’une vélorue. La mobilité active est donc préconisée pour se rendre sur le site.

Pour connaître les règlements, les modalités de réservation et l’horaire d’ouverture de la plage : cochez Espaces verts puis Plage en visitant maville.laval.ca.