Caroline Veyre va faire ses débuts professionnels le 29 juillet prochain

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le Groupe Yvon Michel annonce la mise sous contrat de Caroline Veyre, pilier de l’équipe canadienne de boxe depuis 2013, médaillée d’or aux Jeux panaméricains de Toronto en 2015 et membre de l’équipe du Canada aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Caroline Veyre, 33 ans, de Montréal, va faire ses débuts professionnels le 29 juillet prochain en préliminaire du combat de championnat du monde WBC de Kim Clavel contre Yesenia Gomez, au Cabaret du Casino de Montréal.

Elle s’entraine au club de boxe Montréal du Complexe sportif Claude Robillard sous la supervision de Danielle Bouchardet Stéphane Larouche. Elle va évoluer dans la division des plumes et super plumes (126 et 130 livres).

« Nous avons suivi Caroline tout au long de son parcours amateur impressionnant et quand elle a manifesté l’intérêt d’entreprendre une carrière professionnelle nous n’avons pas hésité un seul instant. Le talent et les habiletés Caroline font l’unanimité ainsi que sa discipline, sa détermination et la qualité de son encadrement vont l’amener au sommet, nous en sommes convaincus. », souligne le président de GYM, Yvon Michel.

Caroline Veyre entreprend cette nouvelle aventure avec passion et confiance : « Après une belle aventure en boxe amateur, je suis heureuse de débuter ma carrière professionnelle avec une magnifique équipe. Je me sens en confiance aux côtés de Danielle Bouchard, Stéphane Larouche, Yvon Michel et toute l’équipe de GYM, pour me permettre d’avoir du succès dans ce nouveau parcours. »

Danielle Bouchard n’a que des éloges à propos de sa nouvelle protégée : « Je suis extrêmement enthousiaste et heureuse d’accueillir Caroline Veyre, olympienne, dans mon équipe. Kim en championnat du monde et Caroline à ses débuts pros, quels défis stimulants, j’entrevois une soirée mémorable le 29 juillet prochain. »

Durant son long parcours avec l’équipe nationale du Canada, Caroline a participé a de nombreux tournois internationaux et affronté des adversaires de renom comme les Katie Taylor, actuelle championne du monde unifiée des légers, la médaillée d’or olympique et actuelle championne du monde IBO Estelle Yoka Moseley et elle a fait subir à la championne IBF et WBO des super plumes, Mikaela Mayer, la défaite à son dernier combat amateur !

À propos de Groupe Yvon Michel (GYM)

Groupe Yvon Michel est une organisation de promotion de boxe professionnelle, fondée en 2004 par Yvon Michel, Alexandra Croft et Bernard Barré, toujours actifs au sein de la compagnie, organisation la plus prolifique de l’histoire de la boxe professionnelle au Canada.

Depuis sa fondation GYM a mis sur pied 164 galas au Québec, tous télédiffusés au Québec sur RDS, TVA Sports ou Radio-Canada, participé à 37 galas internationaux à l’extérieur du Québec. Sept boxeurs sont devenus champions du monde, Joachim Alcine,

Jean Pascal, Adonis Stevenson, Artur Beterbiev, Eleider Alvarez, Marie-Eve Dicaire (2 fois) et Oscar Rivas.

17 boxeurs de l’organisation ont livré 51 combats de championnat du monde conservant une excellente fiche de 27 victoires, 22 revers et 2 nulles. Durant cette période les grands réseaux de télévision américains ont été plus actifs que jamais à venir au Québec afin de télédiffuser les événements les plus importants de l’organisation.