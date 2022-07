Soirée pré-départ de la délégation lavalloise pour les Jeux du Québec 2022

Sports Laval a rassemblé l’ensemble de sa formation pour la 55e édition des Jeux du Québec qui se tiendra du 22 au 30 juillet 2022.

La soirée pré-départ de la délégation lavalloise a rassemblé les 161 athlètes, 41 entraîneurs et accompagnateurs ainsi que 7 missionnaires qui ont pu assister à des conférences préparatoires en plus d’obtenir les dernières informations importantes avant leur grand départ vendredi prochain.



« Aujourd’hui, à plus qu’une semaine avec le début des Jeux du Québec, l’engouement se fait énormément ressentir chez nos jeunes athlètes lavallois qui vivront, pour la plupart, une première participation à un événement d’envergure multisports », affirme Mikaël Lapointe, nouveau chef de mission pour la délégation lavalloise.

M. Lapointe succède ainsi à l’ancien chef de mission, Vincent Brazeau, qui a mené l’équipe lavalloise lors de la Finale des Jeux du Québec en 2019.

Des invités de marque

Lors de l’événement, M. Stéphane Boyer, maire de Laval, est venu souligner l’accomplissement des athlètes lavallois qui ont réussi à se tailler une place au sein de l’équipe de la région.

« C’est un honneur et une fierté de pouvoir vivre cet événement dans notre ville. Nous attendons depuis deux ans un événement d’envergure de type Grands Jeux, c’est donc avec fébrilité que nous suivrons les performances de nos athlètes en juillet prochain. Nos représentants inspireront les prochains sportifs qui débarqueront à Rimouski en 2023, pour la prochaine Finale des Jeux du Québec », souligne M. Stéphane Boyer.

Félix Dolci, Champion du monde junior aux anneaux à Győr en 2019 et parrain d’honneur de la délégation pour les Jeux du Québec 2022, est également venu encourager l’équipe lavalloise.

Félix connaît bien la réalité que vivent ces jeunes, puisqu’il a lui aussi porté les couleurs lavalloises lors de nombreux Jeux du Québec.

À ce jour, il détient les titres de l’athlète le plus décoré aux Jeux d’hiver du Québec et du Canada, remportant un total de 18 médailles en quatre Jeux.

Cette année, l’honneur de porte-drapeau pour la région lors des cérémonies d’ouverture reviendra à Sofi Diop, athlète d’athlétisme. Âgée de seulement 16 ans, Sofi a été nommée athlète juvénile de l’année par la FQA en 2021.

En plus d’être triple médaillée d’or au provincial en salle, elle a réalisé le standard relève au saut en longueur en 2022. Lors des Jeux, Sofi représentera fièrement Laval dans trois disciplines distinctes, le saut en longueur, le triple saut et le 110 m haies.

Objectifs vers l’amélioration



Laval avait terminé au 12e rang aux derniers Jeux du Québec d’été à Thetford Mines en 2018. La région avait conclu avec 8 médailles d’or, 5 d’argent et 3 de bronze.

Cette année l’objectif sera d’améliorer le classement final de la région et de pousser la récolte à 20 médailles.