La 12e Course des pompiers de Laval se tiendra le 2 juin

La 12e édition de la Course des pompiers de Laval, qui se tiendra le dimanche 2 juin, sera une journée de prouesses et de dépassement pour des milliers d’adeptes de la course à pied.

Lors de cette journée de feu, l’ultra-marathonien lavallois Manuel Cabral, l’un des ambassadeurs de la Course, s’est engagé à courir 100 km la journée de l’événement avant de croiser le fil d’arrivée afin d’amasser le plus de dons possible pour la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés (FPQGB).

« La Course des pompiers de Laval est, année après année, porteuse d’histoires inspirantes et significatives réunissant des individus d’exception pour qui amasser des fonds pour la cause des grands brûlés est très important. L’engouement que suscite cette course destinée aux coureurs débutants ou aguerris va bien au-delà des limites de Laval. Je félicite les participants de la Course qui courront ensemble le 2 juin prochain pour soutenir cette noble cause », indique Sandra Desmeules, conseillère municipale de Concorde–Bois-de-Boulogne et responsable des dossiers reliés à la culture, au développement social, aux sports et aux loisirs

Des parcours variés (1 km, 2 km, 5 km, 10 km, 21,1 km ou 42,2 km) seront proposés aux participants, qui traverseront différents endroits emblématiques de la ville. Chaque coureur recevra un dossard, un accès à des programmes d’entraînement gratuits, un chandail officiel (pour les distances de 5 km et plus), une médaille de participation, un accès à la plateforme de résultats, une collation et l’accès à la fête d’après-course. L’inscription sera à prix réduit jusqu’au 30 avril. Une formule virtuelle sera de nouveau offerte aux personnes qui ne pourraient être sur place le jour de la Course (date limite d’inscription est le 30 avril). Cette formule pourra être réalisée entre le 18 mai et le 2 juin 2024.

Ligne d’arrivée en plein cœur des festivités

Pour une deuxième année consécutive, la ligne d’arrivée de la Course des pompiers se trouvera sur le site extérieur du Collège Montmorency et culminera en plein cœur de la Grande Fête des pompiers de Laval. Comme ce secteur sera en pleine effervescence lors de la fin de semaine, il sera recommandé de se rendre sur place en utilisant des moyens de transport tels que le covoiturage, le transport en commun, le vélo ou la marche. Lors de la journée de la Course, vous pourrez utiliser gratuitement le service d’autobus de la STL sur présentation de votre dossard.

Relais des pompiers

Soixante pompières et pompiers de partout au Québec courront à relais près de 300 km en direction de Laval le 1er et 2 juin. Ils feront leur parcours individuel balisé de 5 km dans leur habit de combat intégral (pesant jusqu’à plus de 50 lb) en vue de battre un nouveau record du monde et d’amasser près de 60 000 $ pour la FPQGB. Alexis Dufour, pompier du Service de sécurité incendie de Laval (SSIL) et détenteur du record du monde du demi-marathon (21,1 km) le plus rapide dans un habit de pompier complet depuis 2023, sera aussi du rendez-vous. Il tentera de clôturer cet exploit en franchissant le fil d’arrivée de la Course.

Tous en soutien aux grands brûlés

Organisée par des pompiers du SSIL, par la Ville de Laval et par la FPQGB, la Course des pompiers vise à promouvoir l’activité physique et les saines habitudes de vie auprès de la collectivité. Tous les profits sont remis à la FPQGB, seul organisme voué à amasser des fonds pour les grands brûlés au Québec. Les sommes amassées lors de l’événement contribueront à financer l’achat d’équipements spécialisés, à financer la recherche, à financer le fonds d’aide directe pour les victimes et leur famille et un camp d’été pour les enfants gravement brûlés.