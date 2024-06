Plus de 300 activités gratuites à explorer dans les parcs lavallois

Dès le 29 juin, la population lavalloise pourra profiter de nombreuses activités gratuites qui seront offertes dans une vingtaine de parc de la ville.

Encore cette année, la programmation de Dehors cet été met de l’avant la culture, les sports et les loisirs.

S’amuser et bouger

Différentes activités sportives et de loisirs sont offertes en partenariat avec des organismes lavallois : danse aérobique (zumba), soccer, mise en forme, yoga, danse, et plus encore! Les petits comme les grands sauront trouver leur place parmi la variété d’activités pour tous les goûts et pour tous les niveaux.

Des spectacles familiaux à ciel ouvert

Afin d’initier les tout-petits et les enfants de cinq ans et plus aux arts de la scène, une programmation théâtrale originale leur est proposée. Parmi les spectacles, soulignons la nouvelle pièce de théâtre Payzages, qui s’adresse aux 18 mois et plus, et les deux créations du Théâtre à ciel ouvert, Nico l’inoubliable et Iris en été. Une programmation de spectacles de cirque pour toute la famille sera aussi présentée dans plusieurs parcs et, de ce nombre, mentionnons Chouf le ciel, une création de haute voltige marocaine de la programmation en tournée de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE. Pour un confort optimal, il est recommandé d’apporter des couvertures et des chaises pliantes lors des activités dans les parcs.

Histoires dans les livres et sur grand écran

Grâce aux Tentes à lire, les plus jeunes (jusqu’à 5 ans) pourront se faire raconter des histoires et même emprunter des livres afin de poursuivre la lecture de leur coup de cœur à la maison. Une pause entre deux baignades sera offerte aux enfants (jusqu’à 12 ans) lors des Contes en maillot, dans certains jeux d’eau et piscines de quartier. De plus, dans certains parcs, la Bibliomobile offrira une zone de lecture relaxante pour toute la famille ainsi que des animations de Contes mobiles pour les enfants. Finalement, il sera possible d’assister à près de 20 représentations de bons films familiaux sur grand écran, également dans certains parcs, durant l’été.