Laval reçoit dans un an les Jeux de la francophonie canadienne

La Ville de Laval sera l'hôte des huitième Jeux de la francophonie canadienne (JeuxFC) qui sont prévus du 15 au 19 juillet 2025. D'ailleurs, de nombreux acteurs impliqués dans le projet étaient présents à la coursive publique de la Place Bell pour célébrer le coup d’envoi du décompte « 365 jours » avant l’événement.

Organisés tous les trois ans dans un milieu hôte différent, les JeuxFC sont au rang des plus grands rassemblements de la jeunesse d’expression française du Canada. Ils sont une initiative de la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) et accueillent, en provenance des dix provinces et trois territoires, des centaines de jeunes âgés de 14 à 18 ans qui parlent français et qui ont envie de créer, de rêver et de se surpasser dans trois volets : arts, leadership et sports.

« Les JeuxFC, ça change des vies. Les JeuxFC, ça change aussi une communauté. Nous tenons à remercier le gouvernement du Canada pour son appui indéfectible à la tenue de cet événement depuis les tous débuts, ainsi que la Ville de Laval pour son accueil chaleureux et le Comité organisateur pour son engagement. Dans 365 jours, 1 200 membres de délégation d’un océan à l’autre auront la chance de vivre la 8e édition des Jeux de la francophonie canadienne », a déclaré le président de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, M. Simon Thériault.

Ensemble à Laval

Le maire de Laval, Stéphane Boyer a aussi démontré son enthousiasme de recevoir les JeuxFC pour la première fois : « La Ville de Laval est fière d’accueillir les Jeux de la francophonie canadienne et la communauté est prête à faire vivre une expérience époustouflante à la jeunesse canadienne-française de l’ensemble du Canada. Avec ses nombreux attraits et ses infrastructures sportives et culturelles de haut niveau, Laval vivra au rythme des compétitions dans diverses disciplines des volets arts, leadership et sports. Je souhaite à toutes et à tous des JeuxFC sous le signe du plaisir et de la saine compétition. »

Cette grande célébration s’inscrit dans les festivités du 60e anniversaire de la Ville de Laval.

L’art pour tous et tous pour l’art

Les JeuxFC incarnent une volonté de partage, de découverte et de créativité sans limites. Au cœur de cette manifestation, l’épreuve de musique, pierre angulaire des éditions précédentes, offrira une compétition amicale et conviviale à la Salle André Mathieu. Les jeunes improvisateur·trices seront accueilli·es à la Salle Claude Legault.En collaboration avec Moisson Laval, l'épreuve d'art culinaire mettra en valeur l'étendue et la qualité des produits locaux. Pour un maillage des plus complets, le théâtre sera également à l'honneur à la Maison des arts, proposant ainsi des créations ludiques et formatrices.

Le leadership jeunesse

La programmation en leadership proposée se veut interdisciplinaire, favorisant la mixité des participant·es dans ses disciplines. L’épreuve de justice sociale, tenue au Cosmodôme, et la compétition d’art oratoire, aborderont les questions relatives aux enjeux et aux préoccupations des jeunes. La richesse de la faune et de la flore lavalloise sera également mise en valeur grâce à l’épreuve de camp de survie au Parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Enfin, l’épreuve média mettra en avant la créativité et la curiosité de la jeunesse d’expression française.

Six sports au menu

Alors qu’il sera introduit aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, le flag football 5c5 sera présenté pour la toute première fois aux JeuxFC et se déroulera au Collège Letendre. L’ultimate, dont l’intégrité repose sur l’autoarbitrage, permettra aux jeunes de développer leur capacité argumentaire dans le respect. L’athlétisme, présenté au Stade Claude-Ferragne et le volleyball de plage au Complexe Multi-sports de Laval, mettront en valeur des plateaux sportifs et legs de la 55e Finale des Jeux du Québec. Le basketball 3c3, normalement pratiqué à l’extérieur, se jouera en gymnase. Le badminton, seul sport de raquette, complétera la programmation.

Une programmation socioculturelle attrayante

Au-delà des épreuves d’art, de leadership et de sport, les jeunes auront l’occasion de maximiser leur expérience immersive à Laval. Les cérémonies d’ouverture et de clôture, présentées sur la glace olympique de la Place Bell, offriront un spectacle riche en émotions. La soirée découverte dévoilera les principaux attraits touristiques de la région. Exclusive aux membres des délégations, la soirée jeunesse proposera une foule de divertissements à saveur lavalloise. Comme son nom l’indique, le Gala Lead’Arts mettra en vedette les participant·es des différentes disciplines en arts et leadership. Finalement, le Village des JeuxFC, aménagé dans le stationnement du Collège Montmorency, servira de lieu de rencontre et d’échanges pour tous·tes, et ce gratuitement.

Une communauté engagée

Le succès des JeuxFC repose également en grande partie sur l’implication de plus de 600 bénévoles passionnés. Que ce soit seul, en famille ou entre amis, le Comité organisateur a besoin de vous. L'événement constitue une occasion exceptionnelle de révéler toute la beauté et la pluralité des identités de nos citoyen·nes.