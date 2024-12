BIXI et trottinettes électriques : hausse de la fréquentation à Laval

La population lavalloise adopte massivement les modes de transport durables. Avec plus de 62 000 transactions effectuées sur le réseau BIXI — soit le nombre de vélos loués ou rapportés sur le territoire — et près de 48 000 déplacements en trottinette électrique, la saison 2024 marque une croissance significative pour ces solutions de mobilité active et électrique.

« Ces résultats démontrent clairement l’engouement des Lavalloises et des Lavallois pour ces alternatives à la voiture, des solutions qui contribuent non seulement à réduire les émissions de GES et la congestion routière, mais aussi à améliorer la qualité de vie. Les derniers kilomètres représentent souvent un frein pour laisser la voiture à la maison, et c’est là que le vélopartage et les trottinettes électriques font toute la différence, en offrant des options à la fois pratiques, agréables et durables. Avec de tels résultats, nous anticipons avec enthousiasme une prochaine saison encore plus prometteuse. », indique Vasilios Karidogiannis, responsable de la mobilité active et conseiller municipal de l’Abord-à-Plouffe

Une 2e saison concluante pour les trottinettes électriques

Déployé dans le cadre d’un projet-pilote en partenariat avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, le service de trottinettes électriques en libre-service a connu une année remarquable à Laval. En forte progression par rapport à l’an dernier, la première saison complète, qui s’est échelonnée de la mi-mai au 15 novembre, a enregistré 47 800 déplacements, contre seulement 7 169 en 2023. Avec près de 400 appareils disponibles — une flotte doublée par rapport à 2023 — les fournisseurs Lime et Bird ont progressivement déployé leurs trottinettes dans 33 stations sur le territoire. Les utilisateurs et utilisatrices ont parcouru en moyenne 3,4 kilomètres, principalement pour un usage récréatif. Grâce à un encadrement strict incluant un suivi par GPS, une vitesse maximale de 25 km/h et l’obligation du port du casque, l’initiative a pu se dérouler sans incident majeur.

Un réseau BIXI en pleine expansion

La flotte lavalloise BIXI continue de gagner en popularité avec une hausse de 7,5 % des transactions, soit plus de 62 000 enregistrées entre le 15 avril et le 15 novembre, et une distance moyenne d’utilisation de 4,49 kilomètres. Cette croissance s’est réalisée malgré le maintien du même nombre de stations que l’an dernier pour la majeure partie de la saison, soit 26 stations, démontrant l’intérêt soutenu des usagers et des usagères pour ce mode de transport actif. Le réseau lavallois a par ailleurs terminé sa saison sur une autre note positive avec l’installation de 10 nouvelles stations et une hausse globale d’utilisation du réseau de 28 % pour les mois d’octobre et novembre. Un succès prometteur pour la saison 2025, qui accueillera les 39 stations supplémentaires annoncées dans le cadre d’une expansion majeure. Rappelons également que la Ville de Laval offre une subvention pouvant aller jusqu’à 70$ pour couvrir une partie des frais d’abonnement saisonnier à BIXI.

Faits saillants

Trottinettes électriques (mi-mai au 15 novembre) :

Près de 400 appareils répartis sur 33 stations

2 fournisseurs : Lime et Bird

47 800 déplacements enregistrés au total

Du total, environ 35 000 déplacements sont enregistrés par Lime

Une distance moyenne parcourue de 3,4 km

Une durée moyenne d’utilisation de 23 minutes

Service de vélopartage BIXI (15 avril au 15 novembre) :