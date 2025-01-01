Une joueuse de volleyball de Laval aux Jeux d'été du Canada

Du 8 au 25 août, la Ville de St. John’s à Terre-Neuve-et-Labrador accueille 4 000 athlètes de haut niveau pour les Jeux d'été du Canada, et la Lavalloise, Amélie D’Amboise y sera à partir du 19 août pour défendre les couleurs de la Belle province en volleyball intérieur.

La jeune athlète fait partie de l'équipe formée par Aurélie Bélanger, Lyanie Chabot, Pénélope Corbin, Elodie Ducharme, Briana Emery, Alyson Gagné, Camille Lajoie, Marilou Robichaud, Sophie Tatasciore, Flora Wafer et Camille White. Elles participent aux préliminaire dans la division A.

Leur première partie doit se tenir à The Works-Field House le 19 août contre la Saskatchewan. Puis une seconde le 20 août au Newfoundland & Labrador Sports Centre contre l'équipe du Manitoba et finalement le 21 août contre le Nouveau-Brunswick.

Ainsi, l'équipe du Québec tentera de se tailler une place pour les qualifications avec l'aide de leurs entraîneurs Clémence Provost‑Lussier, Gregory Pilorge et Olivier Trudel.