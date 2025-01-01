Laval adapte ses services aquatiques face à l’alerte de chaleur accablante

Alors que l'avertissement de chaleur émis par Environnement Canada se poursuit sur le territoire, la Ville de Laval renforce ses mesures pour protéger la population et offrir davantage d’espaces pour se rafraîchir.

Les prévisions annoncent des températures maximales entre 30 °C et 34 °C, avec un humidex pouvant atteindre 40 au cours des prochains jours. La Ville demeure en mode veille active, en lien constant avec ses partenaires, et ajuste quotidiennement son offre de services aquatiques selon la météo, l’achalandage et la disponibilité du personnel.

Mesures en vigueur

Certains jeux d’eau seront ouverts jusqu’à 21 h aujourd’hui et demain (ouverture à 10 h), alors que d’autres seront ouverts 24h/24.

La majorité des piscines seront ouvertes à partir de 11 h aujourd’hui. Leur ouverture sera prolongée, selon l’affluence et la luminosité, par blocs de 15 minutes jusqu’à maximum 21 h.

Le Complexe aquatique ouvert jusqu’à 22 h, offrant un espace climatisé.

Pour assurer le bien-être et la sécurité de la population lavalloise lors des journées de forte chaleur, la Ville de Laval rappelle l’importance de : faire preuve de vigilance et de solidarité en portant une attention particulière aux personnes plus vulnérables de leur entourage. Les citoyennes et citoyens disposant d’une piscine ou d’un domicile climatisé sont invités à en faire bénéficier leur réseau et à prendre des nouvelles de leurs proches.

S’hydrater régulièrement, sans attendre d’avoir soif, en privilégiant l’eau, limiter les activités physiques en optant pour des jeux et activités légères à l’ombre, se rafraîchir fréquemment en utilisant une débarbouillette mouillée, en prenant des douches ou en profitant des jeux d’eau et des piscines, surveiller les signes de déshydratation (soif intense, bouche et lèvres sèches, urine foncée, pouls et respiration rapides) et communiquer avec Info-Santé (811), un médecin ou un pharmacien en cas de doute. En situation d’urgence, composer le 911.

Finalement , porter une attention accrue aux jeunes enfants et aux personnes malades, particulièrement ceux qui prennent des médicaments, et suivre les recommandations médicales quant aux ajustements de posologie par temps chaud et se protéger du soleil en portant des vêtements légers de couleur pâle et un chapeau.