Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Plus d'espaces pour se rafraîchir

Laval adapte ses services aquatiques face à l’alerte de chaleur accablante

durée 14h00
12 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Alors que l'avertissement de chaleur émis par Environnement Canada se poursuit sur le territoire, la Ville de Laval renforce ses mesures pour protéger la population et offrir davantage d’espaces pour se rafraîchir.

Les prévisions annoncent des températures maximales entre 30 °C et 34 °C, avec un humidex pouvant atteindre 40 au cours des prochains jours. La Ville demeure en mode veille active, en lien constant avec ses partenaires, et ajuste quotidiennement son offre de services aquatiques selon la météo, l’achalandage et la disponibilité du personnel.

Mesures en vigueur

Certains jeux d’eau seront ouverts jusqu’à 21 h aujourd’hui et demain (ouverture à 10 h), alors que d’autres seront ouverts 24h/24.

La majorité des piscines seront ouvertes à partir de 11 h aujourd’hui. Leur ouverture sera prolongée, selon l’affluence et la luminosité, par blocs de 15 minutes jusqu’à maximum 21 h.

Le Complexe aquatique ouvert jusqu’à 22 h, offrant un espace climatisé.

 

Pour assurer le bien-être et la sécurité de la population lavalloise lors des journées de forte chaleur, la Ville de Laval rappelle l’importance de : faire preuve de vigilance et de solidarité en portant une attention particulière aux personnes plus vulnérables de leur entourage. Les citoyennes et citoyens disposant d’une piscine ou d’un domicile climatisé sont invités à en faire bénéficier leur réseau et à prendre des nouvelles de leurs proches.

 

S’hydrater régulièrement, sans attendre d’avoir soif, en privilégiant l’eau, limiter les activités physiques en optant pour des jeux et activités légères à l’ombre, se rafraîchir fréquemment en utilisant une débarbouillette mouillée, en prenant des douches ou en profitant des jeux d’eau et des piscines, surveiller les signes de déshydratation (soif intense, bouche et lèvres sèches, urine foncée, pouls et respiration rapides) et communiquer avec Info-Santé (811), un médecin ou un pharmacien en cas de doute. En situation d’urgence, composer le 911.

Finalement , porter une attention accrue aux jeunes enfants et aux personnes malades, particulièrement ceux qui prennent des médicaments, et suivre les recommandations médicales quant aux ajustements de posologie par temps chaud et se protéger du soleil en portant des vêtements légers de couleur pâle et un chapeau.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une joueuse de volleyball de Laval aux Jeux d'été du Canada

Publié hier à 11h00

Une joueuse de volleyball de Laval aux Jeux d'été du Canada

Du 8 au 25 août, la Ville de St. John’s à Terre-Neuve-et-Labrador accueille 4 000 athlètes de haut niveau pour les Jeux d'été du Canada, et la Lavalloise, Amélie D’Amboise y sera à partir du 19 août pour défendre les couleurs de la Belle province en volleyball intérieur. La jeune athlète fait partie de l'équipe formée par Aurélie Bélanger, Lyanie ...

LIRE LA SUITE
Les syndiqués de la SÉPAQ acceptent l'entente de principe

Publié le 18 juillet 2025

Les syndiqués de la SÉPAQ acceptent l'entente de principe

Les employés syndiqués de la Société des établissements de plein air (SÉPAQ) ont majoritairement entériné les ententes de principe pour le renouvellement de leur convention collective. C'est ce qu'a annoncé par communiqué le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), jeudi en fin de journée. Ce dernier indique que 75 % ...

LIRE LA SUITE
Proposition adoptée pour rendre l’équipement de pickleball accessible

Publié le 16 juillet 2025

Proposition adoptée pour rendre l’équipement de pickleball accessible

Lors de la séance du conseil municipal de Laval du 8 juillet, l'avis de proposition d'Action Laval, qui vise à rendre  l’équipement de pickleball accessible dans les parcs de la ville où des installations pour la pratique de ce sport sont aménagées ou prévues, a été adopté à l'unanimité.  Le parti souligne que le pickelball est le sport ...

LIRE LA SUITE