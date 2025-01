Jeux de la francophonie canadienne à Laval : le MAMH remet 400 000$

Les Jeux de la francophonie canadienne - Laval 2025 a reçu un financement de 400 000 $ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). L'événement qui se déroule du 15 au 19 juillet, accueille des jeunes de 14 à 18 ans d’expression française de partout au Canada dans trois volets : arts, leadership et sports.

De plus, rappelons que la Ville de Laval a également confirmé une aide de 1 M$ en 2023 au titre de ce projet.

« Nous sommes reconnaissants de l’appui généreux du gouvernement du Québec et de la Ville de Laval, qui nous permet de poser les bases d’une organisation exemplaire. Ce financement est essentiel pour créer une expérience inoubliable et favoriser l’épanouissement de nos leaders d’aujourd’hui et de demain », a déclaré Marc DeBlois, directeur général du Comité organisateur des Jeux de la francophonie canadienne - Laval 2025.

« Les Jeux de la francophonie canadienne 2025 seront un moment mémorable pour Laval. Cet événement fédérateur réunira nos partenaires pour en faire une réussite exceptionnelle. Une fois de plus, Laval rayonnera à l’échelle nationale comme un grand pôle sportif, culturel et social. Nous avons hâte d’accueillir la jeunesse francophone canadienne pour vivre ensemble cette expérience unique en juillet 2025 », a mentionné Stéphane Boyer, maire de Laval.

« L’aide financière de notre gouvernement contribuera à offrir une expérience unique et enrichissante aux nombreux jeunes qui auront la possibilité de participer aux prochains Jeux et je m’en réjouis », a indiqué Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales.

« Avec notre appui, les jeunes pourront se dépasser, créer des liens et vivre une expérience inoubliable. Cet événement mettra en valeur la force de notre région et ralliera la jeunesse d’expression française du Canada. Laval s’affirme ainsi comme un lieu de créations de moments phares, qu'ils soient culturels ou sportifs », a ajouté Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

En complément, un financement de 80 000 $ a été octroyé par le ministère du Tourisme (MTO) et Tourisme Laval dans le cadre du programme de l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme. Une somme de 7 880 $ a également été offerte par le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes dans le cadre du Programme d’appui à la francophonie canadienne.