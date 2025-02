Une fin de semaine difficile pour le patineur Steven Dubois

Les Jeux de la francophonie canadienne - Laval 2025 a reçu un financement de 400 000 $ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). L'événement qui se déroule du 15 au 19 juillet, accueille des jeunes de 14 à 18 ans d’expression française de partout au Canada dans trois volets : arts, leadership et sports. De plus, ...