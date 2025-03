Inscrivez-vous à la 13e édition de la Course des pompiers de Laval

La 13e édition de la Course des pompiers de Laval, un événement sportif incontournable aura lieu le dimanche 1er juin. Cette course inspirante, qui rassemble chaque année plusieurs milliers d’adeptes de la course à pied de tous âges et niveaux, est une occasion unique de promouvoir l’activité physique et les saines habitudes de vie tout en amassant des fonds pour soutenir les grands brûlés.

« La Course des pompiers de Laval est bien plus qu’une simple course, elle incarne l’esprit de solidarité et de dépassement des pompiers et des pompières de Laval et de toute notre communauté. Sa réussite repose sur l’engagement de plusieurs membres du personnel municipal, de personnes bénévoles dévouées et de partenaires engagés. Cette belle équipe permet de faire de cette journée une expérience mémorable pour tous et toutes. Constater que plus de 5 000 participantes et participants sont déjà inscrits témoigne de l’engouement que suscite cet événement unique et rassembleur, d’ailleurs l’un des plus populaires au Québec », indique Sandra Desmeules, conseillère municipale de Concorde–Bois-de-Boulogne et responsable des dossiers reliés à la culture, au développement social, aux sports et aux loisirs

Un événement pour tous et toutes

Que vous soyez une personne expérimentée ou pas, la Course des pompiers de Laval propose une variété de parcours adaptés à tous les niveaux : 1 km, 2,5 km, 5 km, 10 km, 21,1 km et même un marathon de 42,2 km. Venez courir à travers des lieux emblématiques de Laval dans une ambiance festive et sécurisée!

Chaque coureur et coureuse recevra : un dossard, un accès à des programmes d’entraînement gratuits, un chandail officiel (pour les distances de 5 km et plus), une médaille de participation, un accès à la plateforme de résultats, une collation et l’accès à la Grande fête des pompiers de Laval.

L’inscription sera offerte à prix réduit jusqu’au 30 avril. De plus, une formule virtuelle sera disponible pour ceux et celles qui ne pourront se présenter le jour de la course, proposant une période de participation du 17 mai au 1er juin 2025. La date limite d’inscription pour cette formule est fixée au 30 avril.

Ligne d’arrivée en plein cœur des festivités

L’arrivée se fera sur le site extérieur du Collège Montmorency, en plein cœur de la Grande Fête des pompiers de Laval. Comme ce secteur sera en pleine effervescence lors de la fin de semaine, il sera recommandé de se rendre sur place en utilisant des moyens de transport tels que le covoiturage, le transport en commun, le vélo ou la marche. Lors de la journée de la Course, vous pourrez utiliser gratuitement le service d’autobus de la STL sur présentation de votre dossard.

Inscrivez-vous dès maintenant!

Déjà plus de 5 000 adeptes de la course à pied ont confirmé leur participation à cette 13e édition. Les places étant limitées, ne manquez pas votre chance de faire partie de cette course emblématique en soutien à une cause si importante.

Afin de favoriser l’adoption de saines habitudes de vie, les jeunes Lavallois et Lavalloises de 17 ans et moins pourront prendre part aux courses de 1 km, 2,5 km, 5 km, 10 km et 21,1 km, pour la somme symbolique de 10 $.

Pour les organisations et les entreprises souhaitant rassembler leur personnel pour une activité de cohésion d’équipe, le Défi corporatif de la Course des pompiers constitue une occasion exceptionnelle de renforcer l’esprit d’équipe, de soutenir la santé et le bien-être et de créer des souvenirs inoubliables.

Tous et toutes en soutien aux grands brûlés

Organisée par des pompiers et des pompières du Service de sécurité incendie de Laval et par la Fondation des pompiers du Québec, la Course des pompiers vise à promouvoir l’activité physique et les saines habitudes de vie auprès de la collectivité. De plus, tous les profits sont remis à la Fondation des pompiers du Québec, seul organisme voué à amasser des fonds pour les grands brûlés au Québec. Les fonds recueillis contribueront à financer l’achat d’équipements spécialisés, à financer la recherche, à financer le fonds d’aide directe pour les victimes et leur famille et un camp d’été pour les enfants gravement brûlés.