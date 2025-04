Laval octroi une subvention de 200 000 dollars aux Roses FC

La Ville de Laval a offert une subvention de 200 000 dollars aux Roses FC pour soutenir la logistique nécessaire à l’accueil de leurs matchs de la saison régulière 2025 au Centre sportif Bois-de-Boulogne à Laval.

Engagée à encourager la pratique sportive chez les jeunes filles, de l’enfance à l’âge adulte, la Ville considère que la tenue des activités des Roses FC sur son territoire viendra dynamiser l’accès et la pratique du sport féminin. Cette initiative représente également une occasion unique de promouvoir l’activité physique et les saines habitudes de vie auprès de l’ensemble de la population lavalloise.

« Plus que jamais, Laval s’affirme comme une ville de sports, offrant aux Lavallois et aux Lavalloises la possibilité d’assister à des événements sportifs majeurs et professionnels, tout en bénéficiant d’installations de haute qualité. Nous accueillons avec enthousiasme l’arrivée des Roses FC à Laval, l’une des six équipes de la toute nouvelle ligue de soccer professionnel féminine canadienne, la Super Ligue du Nord. Par leur engagement auprès de la communauté lavalloise, elles contribueront à démocratiser le sport et à rapprocher les citoyens et les citoyennes des athlètes professionnelles. Leur présence sera également une source d’inspiration pour les jeunes Lavalloises, qui pourront rêver de suivre les traces de ces sportives d’exception grâce à cet accès privilégié. La promotion de saines habitudes de vie au sein de notre population demeure une priorité pour la Ville, et cette nouvelle en est une belle illustration. », indique Stéphane Boyer, maire de Laval.

« C’est un privilège de pouvoir écrire ce nouveau chapitre de l’histoire du soccer professionnel ici, à Laval. Nous saluons la collaboration de la Ville qui est une alliée dans la mise en œuvre d’un environnement de classe mondiale, propice à l’épanouissement de nos joueuses. Ce projet transcende le sport : il rassemble toute une communauté autour d’un mouvement qui vise à bâtir un avenir plus équitable et inspirant. Nous croyons fermement que cette équipe deviendra un modèle pour les jeunes générations et une source de motivation pour toutes celles et tous ceux qui rêvent de se dépasser. », ajoute Isabèle Chevalier et Jean-François Crevier, cofondateurs et investisseurs des Roses FC