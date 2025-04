Nouvelle saison sous le signe de l’expansion pour BIXI à Laval

Devant un engouement croissant pour le vélo sur son territoire, Laval enclenche la saison 2025 du service de vélopartage BIXI sur les chapeaux de roue avec sa plus grande expansion à ce jour. Le réseau compte désormais 75 stations et plus de 850 vélos, dont 219 à assistance électrique.

Les nouveaux quartiers desservis sont Sainte-Rose, Vimont, Auteuil et Sainte-Dorothée. Ces ajouts visent notamment à mieux desservir les secteurs centraux de chaque quartier, en facilitant l’accès aux transports collectifs et aux zones d’activités. Résultat : un réseau plus accessible, plus connecté et taillé sur mesure pour répondre aux besoins des cyclistes lavallois.

« La popularité du vélo ne cesse de croître à Laval, et c’est une excellente nouvelle. Avec l’expansion de BIXI, on répond à cet engouement tout en franchissant une nouvelle étape vers une ville plus accessible et plus verte. Que ce soit pour aller au travail, faire une course ou simplement profiter de l’été, de plus en plus de Lavalloises et de Lavallois choisissent le vélo. C’est une excellente nouvelle pour notre santé, notre qualité de vie et notre environnement. », indique Stéphane Boyer, maire de Laval.

« Nous sommes fiers de soutenir le développement de Laval en renforçant notre présence sur son territoire avec un réseau passant de 26 à 75 stations. Une expansion qui place Laval au même niveau que des villes nord-américaines comme Détroit, qui en compte 78, et contribue à la mobilité active tout en favorisant le développement urbain. Ce déploiement illustre notre engagement à offrir une solution de transport accessible, performante et adaptée aux besoins de tous, partout au Québec! », ajoute Nicolas Blain, directeur de la planification et de l’intelligence d’affaires chez BIXI.

Un réseau cyclable en pleine croissance

Le virage vélo se fait sentir à Laval. Selon l’enquête métropolitaine Perspective mobilité 2023 de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), la part modale des déplacements à vélo y a doublé depuis 2013, une tendance observable dans toutes les tranches d’âge de la population. Cet élan se traduit concrètement sur le terrain : en 2024, plus de 500 000 passages à vélo ont été enregistrés à Laval, et ce, uniquement sur les 11 sites équipés de compteurs permanents — une hausse de 18 % par rapport à l’année précédente.

Le réseau cyclable de la Route verte, qui compte plus de 37 km sur le territoire, demeure parmi les tronçons les plus fréquentés, avec plus de 134 000 passages comptabilisés dans la portion sud du sentier 1, au centre de l’île. Le nombre de compteurs continue d’augmenter graduellement, ce qui permet de mieux quantifier les déplacements actifs, notamment le long des grands axes comme les boulevards Daniel-Johnson et Samson.

En 2025, plus de 12 km de nouveaux liens cyclables seront déployés, portant le total à peu plus de 350 km sur l’ensemble de l’île. À cela s’ajouteront environ 11 km de liens existants qui seront bonifiés. Le réseau lavallois devient chaque année plus accessible, plus convivial et mieux connecté entre les quartiers, en cohérence avec le Plan directeur du réseau cyclable et la Vision stratégique – Laval 2035.

Un coup de pouce pour s’abonner à BIXI

Afin d’encourager la mobilité active et de favoriser l’adhésion au service de vélopartage, les Lavalloises et les Lavallois peuvent profiter d’une subvention allant de 45 $ à 70 $ pour couvrir une partie des frais d’un abonnement saisonnier. Pour faire une demande, il faut résider à Laval et être âgé de plus de 14 ans, en plus de ne pas avoir été abonné à un service de vélopartage depuis le 1er janvier 2020. Les demandes se font via le portail citoyen.