La sélection du jury a commencé dans le procès des ex-joueurs d'Équipe Canada junior

Devant un engouement croissant pour le vélo sur son territoire, Laval enclenche la saison 2025 du service de vélopartage BIXI sur les chapeaux de roue avec sa plus grande expansion à ce jour. Le réseau compte désormais 75 stations et plus de 850 vélos, dont 219 à assistance électrique. Les nouveaux quartiers desservis sont Sainte-Rose, Vimont, ...