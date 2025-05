Tournoi masculin professionnel de tennis M25 : Bruny président d'honneur

Le champion olympique d'athlétisme et chef de mission de la délégation canadienne aux derniers Jeux olympiques à Paris, Bruny Surin, a accepté d'être le président d'honneur de la troisième édition du Tournoi masculin professionnel de tennis M25 Laval.

L'événement se tiendra au Parc St-Victor du 29 juin au 6 juillet prochain. ll accueille des joueurs classés entre la 200e et 1000e place au classement mondial. Ce tournoi attire des joueurs québécois et canadiens et reçoit également des athlètes provenant de plusieurs pays à travers le monde. Cette compétition comporte une bourse de 25 000$ US qui permet aux champions et finalistes d’amasser des points ITF et ATP.

« C’est avec enthousiasme que je me joins au tournoi masculin professionnel de tennis M25 Laval en tant que président d’honneur de cette 3e édition. Je me réjouis de prendre part à ce rendez vous international qui se déroule à Laval. C’est une immense fierté pour moi de pouvoir côtoyer les futures vedettes de tennis qui progressent sur le circuit professionnel. Passionné par le sport, par le dépassement et l’engagement de la communauté sportive d’ici, je me prépare fébrilement à vivre cette semaine de tennis qui nous offrira des matchs de haut calibre et des activités pour toute la famille. Le tournoi M25 Laval a déjà fait ses preuves depuis 2 ans déjà et la 3e édition se classera sans aucun doute parmi les activités incontournables à suivre du 29 juin au 6 juillet au Parc St-Victor de Laval. »

« Nous sommes très heureux, pour cette 3e édition, de pouvoir compter sur la présence et la collaboration de Bruny Surin, un grand athlète passionné de sport qui a marqué l’athlétisme mondial. Ce champion connu et reconnu se joint à notre organisation avec le dynamisme légendaire qu’on lui connait. Il saura assurément jouer son rôle de président d’honneur avec envergure. Nous sommes privilégiés de l’avoir à nos côtés pour remplir le rôle d’ambassadeur et faire rayonner notre tournoi prestigieux », se réjouit Claude Farmer, président du comité organisateur du tournoi masculin professionnel de tennis M25 Laval.

À propos de Bruny Surin

Né en Haïti, Bruny Surin est l’un des meilleurs sprinters au monde, ayant parcouru le 100 mètres en 9,84 sec, l'un des plus rapide de tous les temps. Quadruple olympien, il a joué un rôle déterminant dans l’un des moments sportifs les plus importants du Canada en aidant son pays à remporter l’or au relais 4×100 m lors des Jeux olympiques d’Atlanta, en 1996.

Bruny est un conférencier motivateur parmi les plus populaires et un entrepreneur accompli qui a mis sur pied la Fondation Bruny Surin, dont la mission est de faire la promotion d’un mode de vie sain et actif auprès des jeunes et la lutte contre le décrochage scolaire.

Bruny Surin est notamment membre de l’Ordre du Canada, membre de l’Ordre du Québec, membre au temple du Comité olympique du Canada et du Panthéon des sports canadiens.