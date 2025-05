Nouvelle saison pour les trottinettes en libre-service à Laval

Les trottinettes électriques en libre-service de la Ville de Laval font leur retour pour la saison estivale 2025. Ce sont 100 nouveaux appareils qui s'ajoutent à la flotte existante, pour un total de 500.

Les employés ont débuté depuis hier le déploiement progressif des 68 stations. Mentionnons qu'il s'agit du double d'endroits comparativement à l'année dernière. La Ville indique qu'en 2024, c'est près de 48 000 déplacements qui ont été enregistrés.

« Laval continue de miser sur des options de transport variées et durables pour faciliter les déplacements au quotidien. Le retour des trottinettes électriques en libre-service est une excellente nouvelle pour celles et ceux qui cherchent une façon simple, rapide et écolo de se déplacer. Le succès de l’an dernier nous a démontré que les Lavalloises et les Lavallois ont adopté ce service et on est emballés de le faire évoluer avec eux, pour une mobilité toujours plus pratique. », indique Vasilios Karidiogiannis, conseiller municipal de l’Abord-à-Plouffe et responsable des dossiers relatifs à la mobilité active.

Une mobilité qui évolue, dans le respect du milieu urbain

Pour cette saison, c'est un seul fournisseur qui est en charge de la flotte atteignant le maximum par opérateur. Cette limitation est une assurance d'accessibilité et de sécurité pour les utilitaires.

Comme les deux dernières années, les appareils seront présents dans le centre-ville de Laval et ses environs, pour assurer une bonne intégration des nouvelles stations. Cette approche facilite l’accès au service, en complément aux autres options en mobilité offertes, et encourage le stationnement dans les endroits désignés.

Emplacement

Le périmètre d’utilisation formé à l’origine par les boulevards Curé-Labelle et des Laurentides, l’autoroute 440 et la rivière des Prairies s’étendra cette saison vers l’est du boulevard des Laurentides, dans Pont-Viau, pour offrir une meilleure desserte à la station Cartier.

Consignes d'utilisation

Pour utiliser les appareils de dernière génération exploités par Lime, les utilisateurs doivent télécharger l’application du fournisseur, disponible sur l’App Store (iPhone) et Google Play (Android). L’utilisation des trottinettes demeure encadrée par des règles d’utilisation strictes, dont le port du casque obligatoire (fourni), un âge minimum de 14 ans et une utilisation restreinte aux voies cyclables et aux voies de circulation de 50 km/h et moins. Les trottinettes sont aussi équipées d’un système GPS permettant de les localiser précisément en tout temps et d’assurer leur retour dans l’un des 68 emplacements dédiés, en position verticale.

À propos du projet pilote

Rappelons que ce service s’inscrit dans le cadre d’un projet pilote relatif aux appareils de transport personnel motorisés du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD). En vigueur depuis le 20 juillet 2023 pour une durée prévue de trois ans, son objectif est d’évaluer l’intégration des trottinettes électriques et de certains autres appareils de transport personnel motorisés à la circulation routière.

Des rabais pour les Lavallois sont offerts. Le fournisseur Lime offre une réduction de 20 % pour deux trajets par utilisateur, et ce, à partir de maintenant et jusqu’au 31 mai. Pour en bénéficier, ajoutez le code « Laval25 » dans la section « Promotions » de l'application avant votre trajet.