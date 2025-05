Course des pompiers de Laval : fermeture de rues le 1er juin

Lors de la 13e édition de la Course des pompiers de Laval, le 1er juin, la Ville procédera à la fermeture de certaines rues et le stationnement sera interdit dans certains quartiers, de 6 h à 14 h 30.

Laval invite donc les automobilistes, les cyclistes et les piétons à collaborer et à planifier leurs déplacements pour éviter tout désagrément.

Un horaire détaillé des fermetures des rues ainsi qu’une carte illustrant les secteurs touchés sur le territoire lavallois sont disponibles sur le site Internet de l'événement.

Les participants sont invités à utiliser pour leurs déplacements le covoiturage, le transport en commun, le vélo ou la marche. La journée de la Course, ils pourront d’ailleurs utiliser gratuitement le service d’autobus de la Société de transport de Laval (STL) sur présentation de leur dossard.

En toute sécurité

Le 1er juin, des bénévoles et des policiers et policières du Service de police de Laval veilleront à la sécurité et à la bonne tenue de l’événement. Notamment, une surveillance de la circulation sera assurée à toutes les intersections du parcours.