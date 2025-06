La Course des pompiers de Laval récolte plus de 100 000$ en dons

Le 1er juin, près de 12 000 coureurs de tous les âges et de tous les niveaux ont participé à la 13e Course des pompiers de Laval permettant de récolter plus de 102 000 $ en dons pour la Fondation des pompiers du Québec.

L'organisation indique qu'il s'agit d'un record historique autant au niveau de la participation avec une augmentation 2 800 inscriptions par rapport à l'année dernière, que de la somme réunie.

Un coureur est parvenu à amasser plus de 38 500 $ pour la cause. En effet, Richard Papazian, un grand brûlé a pris part au 5 km.

Du côté sportif, William Simon a remporté la première place du marathon chez les hommes avec un temps impressionnant de 2 h 39 min 55 s. Pour une deuxième année consécutive, Florence Thibodeau a été la première femme à franchir la ligne d’arrivée après avoir couru la distance en seulement 3 h 04 min 56 s. Au demi-marathon, Victor Boisvert (1 h 13 min 53 s) et Joëlle White (1 h 25 min 24 s) ont monté sur la première marche du podium. Il s’agit également d’une deuxième victoire consécutive pour Joëlle White.

Notons que les gagnants et les gagnantes du marathon et du demi-marathon reçoivent un casque d’or à l’effigie de la Course des pompiers symbolisant la détermination, la discipline, la persévérance et les efforts requis pour réaliser un tel exploit.

On retrouvait également des courses de 1 km, 2,5 km, 5 km et 10 km.

Toutes les épreuves culminaient vers la ligne d’arrivée située en plein cœur de la Grande Fête des pompiers de Laval, où une expérience festive et éducative s’est tenue au long de la fin de semaine.

Un demi-marathon par jour et un marathon pour conclure

Du 17 au 31 mai, l’ultra-marathonien Manuel Cabral, l’un des ambassadeurs de la Course, a réalisé le défi de courir un demi-marathon par jour pendant le volet virtuel de l’événement.

Il invitait chaque jour d’autres coureurs et coureuses à participer à ses épreuves avec lui et à faire des dons à la Fondation des pompiers du Québec. L’athlète a conclu son défi en complétant un marathon complet le 1er juin à la Course des pompiers de Laval et a même réussi le 4e meilleur temps.

Rappelons que l’an passé, Manuel avait complété un parcours de 100 km à l’événement en entamant sa course très tôt dans la nuit.