Une bourse de 2 000$ pour un athlète de soccer de Laval

Toute sa vie, Sébastien Groulx a carburé au sport et a partagé sa passion. Athlète, bénévole, entraîneur, il a été une bougie d’allumage pour des centaines de jeunes athlètes. Aujourd’hui, même après son décès, il change encore des parcours via la Fondation Famille Turcotte-Groulx.

Les huit premiers récipiendaires du programme de bourses ont été accueillis le 12 juin 2026, par la famille et l’équipe de la Fondation Aléo, à la Maison du loisir et du sport. Sélectionnés par la famille elle-même, les boursiers de ce programme ont une chose en commun : la persévérance. Au total, 20 000$ ont été remis en bourses et en services. Parmi les athlètes récipiendaires, on retrouve Mathis St-Denis, un Lavallois de 15 ans qui pratique le soccer. Ce dernier, qui étudie à l'école Georges-Vanier, reçoit une bourse de 2 000$.

« Sébastien Groulx et sa famille font partie de la Fondation Aléo depuis les années 90. Voilà trois décennies que nous collaborons, dans les rôles de boursiers et de donateurs pour le clan Groulx-Turcotte. Avoir le privilège de poursuivre ce chemin ensemble à la mémoire de Sébastien, comptant sa fille Rébéka parmi nos boursières actuelles parallèlement, est pour nous un grand honneur. Nous remercions la famille pour la confiance », indique Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo.

Les candidats choisis ont démontré qu’ils ont persévéré pour atteindre leur but, tout en se distinguant aussi par l’entraide et l’engagement sportif. Les situations de persévérance peuvent être issues d’embûches liées à l’école, à une condition, à une blessure, à une situation familiale, ou toutes autres circonstances comportant des défis personnels, académiques ou sportifs. De plus, les récipiendaires sont des personnes présentes pour leurs pairs d'entraînement et pour leur communauté sportive.

Création du programme de bourses de la Fondation Famille Turcotte-Groulx

À la suite au décès tragique de Sébastien Groulx en juin 2025, Olympien et ancien boursier de la Fondation Aléo, sa famille a choisi de lui rendre hommage en créant un programme de bourses à son nom. La Fondation Famille Turcotte-Groulx (FFTG) versera ainsi 50 000$ à des étudiants athlètes du Québec au cours des cinq prochaines années, en mémoire de cet homme inspirant.

Donnez au suivant et la Bourse du président

La remise de bourses a également été l’occasion de soutenir quatre autres étudiants- athlètes via deux programmes de la Fondation Aléo. Par le programme Donnez au suivant, les donateurs Pierre Dubé, ancien directeur général de la Fondation, Éric Bouchard et Martin Lavigne, président de la Fondation Aléo, ont décidé de remettre personnellement des bourses à des étudiants athlètes prometteurs. Martin Lavigne a également remis la bourse du président, offerte en collaboration avec Plan de match, du Comité olympique canadien.

Dans leurs mots :

«Sébastien croyait profondément à l’importance d’aider les autres et à ne jamais abandonner, peu importe les obstacles. Ces bourses sont là pour encourager des jeunes qui, comme lui, font preuve de courage, de cœur et de détermination », précise les proches du défunt, Karine Turcotte, William et Rébéka Groulx (FFTG).

